U trenutku kada su razgovarali sa našom reporterkom, oko 10 ujutru, čekali su u redu pet i po sati.

- U 2 sata smo krenuli iz Subotice. Ne pada nam teško, malo je vrućina, ali je sve u redu - rekli su za Alo!, dok su na glavama držali maramu ili karton, kako bi se zaštitili od sunca.

Naveo je da poklonjenje njima kao vernicima znači.

Podsetimo, Pojas presvete Bogorodice će na molbu patrijarha srpskog Porfirija ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna zbog velikog interesovanja vernika koji već danima u nepreglednim kolonama dolaze da vide svetinju.

Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da Pojas Presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak, pošto su desetine hiljada ljudi proteklih dana želele su da vide svetinju, saopšteno je iz SPC.

Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi zatim bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru. Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina.

Pojas Presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu i podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje. Prema predanju pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi.

Časni pojas prešao je u srpske ruke kada je Sveti knez Lazar oko 1.330. godine porazio bugarsku vojsku, a 10 godina kasnije ga je poklonio manastiru Vatoped i od tada se Pojas čuva u oltaru katolikona - sabornog hrama manastira.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.

