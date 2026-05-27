Bivši američki obaveštajac i vojni analitičar Skot Riter ranije je izazvao veliku pažnju javnosti izjavom da je NATO bombardovanje Srbije 1999. godine predstavljalo prekretnicu koja je promenila međunarodni poredak i otvorila vrata budućim sukobima širom sveta.

Riter je ocenio da je intervencija protiv tadašnje SR Jugoslavije sprovedena mimo međunarodnog prava, navodeći da je upravo taj događaj postavio presedan za kasnije vojne akcije Zapada.

„Bombardovanje Beograda promenilo svet“

Prema njegovim rečima, NATO je bombardovanjem evropske prestonice pokazao da međunarodne institucije i pravila mogu biti zaobiđeni kada to odgovara velikim silama.

– NATO nije ponudio Evropi bezbednosne garancije od 1999. godine, kada je bombardovao evropsku prestonicu kršeći međunarodno pravo – jedna je od Riterovih najcitiranijih izjava o Srbiji.

Ova izjava ponovo je pokrenula burne reakcije na društvenim mrežama, posebno među korisnicima koji smatraju da se događaji iz 1999. godine i danas koriste kao primer dvostrukih standarda u međunarodnoj politici.

Često govori o Srbiji i Jugoslaviji

Skot Riter je i ranije u svojim analizama pominjao Srbiju i bivšu Jugoslaviju, tvrdeći da je NATO intervencija imala dugoročne posledice po globalnu bezbednost. Posebno ističe da je bombardovanje SR Jugoslavije postalo model za buduće zapadne intervencije.

Njegovi nastupi poslednjih godina izazivaju veliku pažnju, naročito zbog komentara o odnosima Rusije, NATO-a i Zapada, ali i zbog čestih osvrta na Balkan i ratove devedesetih.

Njegove reči o Srbiji i NATO bombardovanju uvek iznova otvaraju pitanje posledica događaja iz 1999. godine i njihovog uticaja na današnje globalne sukobe.