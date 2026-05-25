Planirano je i proširenje elektrifikacije na postojeće gradske linije poput 26 i 27E, koje neće nositi EKO oznaku, ali će koristiti električna vozila.

Prema podacima iz tenderske dokumentacije za javno-privatno partnerstvo, poznate su početne i krajnje stanice novih linija:

• EKO4: Studentski trg – Banjica 2

• EKO5: Beograd na vodi – Konjarnik

• EKO6: Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ – Kruševačka

• EKO7: Višnjica – Učiteljsko naselje

Na tim linijama planirano je angažovanje 60 električnih autobusa privatnog partnera, dok će još šest vozila biti u rezervi.

Iz Sekretarijata za javni prevoz navode da detaljne trase još nisu objavljene jer je postupak i dalje u toku.

"Kada јe reč o novim EKO liniјama, napominjemo da su u konkursnoј dokumentaciјi navedeni osnovni statički podaci novih liniјa iz prostog razloga јer Sekretariјat niјe želeo da potvrđuјe poјediniačne detalje u trasama ovih liniјa do okončanja postupka koјi јe u toku. Napominjemo da će trase ovih liniјa svakako doneti novi kvalitet za putnike u smislu nedostaјućih trasa i veza poјedinih delova grada", saopštili su iz Sekretarijata.

Grad planira dodatno širenje mreže električnog prevoza i kroz pripreme za EXPO 2027. Za potrebe specijalizovane izložbe biće nabavljeno 100 električnih autobusa koji će saobraćati između Bloka 45 i kompleksa EXPO-a.

Među njima će biti i devet trodelnih autobusa sa dve harmonike.

Upravo ta vozila biće korišćena na budućoj liniji EKO3 nakon završetka izložbe.

"Obaveštavamo vas da su planovi u vezi razvoјa podsistema sa električnim vozilima, pored navedenog postupka ЈPP u direktnoј sprezi i sa planiranim nabavkama električnih vozila koјima će se obavljati prevoz putnika tokom speciјalizovane izložbe EKSPO 2027", naveli su iz Sekretarijata.

Dodaje se da je cilj da Beograd nakon EXPO-a ima između osam i deset linija koje će koristiti isključivo električna vozila.

"S tim u vezi, postoјeći planovi usmereni su ka tome da Beograd u sistemu јavnog gradskog prevoza nakon završetka ove izložbe ima približno od 8-10 liniјa na koјima rade isključivo električna vozila", saopštili su iz Sekretarijata.

U Beogradu trenutno funkcionišu linije EKO1 i EKO2, koje koriste vozila sa superkondenzatorima umesto klasičnih baterija, što omogućava brzo punjenje na okretnicama i usputnim stanicama.

Elektrifikacija se odnosi i na trolejbuski sistem. GSP trenutno održava linije 19, 21, 22, 28, 29 i 40, dok je u toku nabavka 60 novih trolejbusa.

Nova vozila biće kombinacija električnih autobusa i trolejbusa, sa mogućnošću vožnje i van kontaktne mreže zahvaljujući baterijama koje se pune tokom vožnje ispod žica.

Linija 41 je već zamenjena autobuskom linijom 41A, a novi električni autobusi i trolejbusi mogli bi ubuduće da preuzmu i tu trasu.

Kada kompletan proces elektrifikacije bude završen, najmanje 14 gradskih linija koristiće električna vozila, uz postojeći tramvajski, železnički i planirani metro sistem koji takođe funkcionišu na električnu energiju.