Prava drama odigrala se danas u Loznici kada je u prometnom delu grada primećen poskok, jedna od najopasnijih i najotrovnijih zmija na Balkanu.

Prema rečima očevidaca, zmija je viđena na potezu od „Proleća“ ka Crkvi, a u jednom trenutku čak je ušla i u privatni lokal, što je izazvalo paniku među građanima.

Kako navode svedoci, poskok se kratko zadržao u objektu, nakon čega je izašao i nestao među okolnim površinama, zbog čega su prolaznici ostali u strahu i oprezu.

O incidentu je odmah obavešten Zavod za zaštitu prirode Srbije, čiji će predstavnici izaći na teren kako bi pokušali da lociraju i bezbedno uklone zmiju.

Građanima je upućeno upozorenje da budu posebno oprezni prilikom prolaska ovim delom Loznice, naročito u blizini zelenih površina, žbunja i objekata u kojima bi zmija mogla da se sakrije.

Poskok važi za jednu od najopasnijih zmija u regionu zbog snažnog otrova i agresivne reakcije kada se oseti ugroženim.

Stručnjaci upozoravaju da građani nikako ne pokušavaju sami da priđu ili uhvate zmiju ukoliko je ponovo primete, već da odmah obaveste nadležne službe.

Vest o pojavi poskoka u centru grada brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala veliku zabrinutost među stanovnicima Loznice.