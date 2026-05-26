Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici vojvode Micka Krstića na Paliluli doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 26. maja do 5. jula 2026. godine. Takođe, zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića u Gradskoj opštini Novi Beograd od danas će doći izmene u režimu rada više linija javnog prevoza.

Karaburma

Kako je danas saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje Ulice vojvode Micka Krstića, na delu od zone raskrsnice sa Višnjičkom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Patrisa Lumumbe.

Vozila sa linija 16, 23, 25 i 32N će saobraćati u smeru ka okretnici „Karaburma 2” na trasi: Višnjička – Mirijevski bulevar – Salvadora Aljendea i dalje na redovnim trasama, a u smeru ka gradu na trasi: Marijane Gregoran – Dragoslava Srejovića (Mije Kovačevića za liniju 25 i 32N) – Mije Kovačevića – Bulevar despota Stefana za linije 16 i 23 i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremena stajališta, navodi se u saopštenju.

Novi Beograd

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je juče da će zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića u Gradskoj opštini Novi Beograd od sutra doći do izmene u režimu rada više linija javnog prevoza.

Radove izvodi JKP "Beograd put“, u periodu od danas pa do 30. maja, a reč je o radovima na redovnom održavanju kolovoza u ulici Nikole Dobrovića – Faza 5, (zatvorena desna kolovozna traka od ul. Generala Mihajla Nedeljkovića do ul. Partizanske avijacije, u smeru ka ul.Partizanske Avijacije), kao i u ul. Partizanske avijacije (desna saobraćajna traka na prilazu ul. MarkaČelebonovića) i u Ul. Marka Čelebonovića (desna saobraćajna traka od ul. Partizanske avijacije).

Tokom radova dolazi do izmena linija 65, 612, 70, 613, 82, 607, 74, 75, 72N, 76 i 708.

Vozila sa linija 65 i 612, će u smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici saobraćati: Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Dr Žorža Matea – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovnim trasama (linija 612 u skladu sa radovima u ulici Banatska), dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Vozila sa linija 70 i 613, će u smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Radiofar saobraćati: Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Dr Žorža Matea – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama.

Vozila sa linije 72, će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati: Bulevar Zorana Đinđića - Dr Žorža Matea - Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linija 82, će u smeru ka Bloku 44 saobraćati: Bulevar Zorana Đinđića - Dr Žorža Matea - Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati redovnom trasom.

Vozila sa linije 607, će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati: Bulevar Heroja sa Košara - Tošin bunar - izlazna rampa na Motoput M11 (smer ka Šidu), Motoput M11 i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

Vozila sa linija 74, 75 i 72N, će u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa" saobraćati: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje redovim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama.

Vozila sa linije 76, će u smeru ka KBC „Bežanijska kosa“ saobraćati: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Rajkova i dalje u skladu sa radovima u ul. Dr Žorža Matea, dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u ul. Dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku radova).

Vozila sa linije 708, će u smeru ka Zemun polju saobraćati: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Privremeno će biti ukinuta stajališta: Železnička stanica "Tošin bunar" (#1122) u smeru ka periferiji za linije: 65, 70, 72, 82, 612 i 613, "Generala Nedeljkovića" (#1200) u smeru ka periferiji, za linije: 65, 70, 72, 82, 607, 612 i 613, "Nikole Dobrovića" (#1202) u smeru ka periferiji, za linije: 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 i 72N, "Dr. Huga Klajna" (#1189) u smeru ka periferiji, za linije: 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 i 72N.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza, kao i novouspostavljena privremena stajališta: "Nikole Dobrovića 1" (#4167) za linije: 74, 75, 76, 708 i 72N u ulici Partizanske avijacije, na poziciju oko 100 metara pre zone raskrsnice sa ul. Marka Čelebonovića u smeru ka ul. Gandijeva; "Peđe Milosavljevića 1" (#3977) za linije 74, 75 i 72N u ul. Peđe Milosavljevića, na poziciju neposredno ispred zone raskrsnice sa ul. Dr Huga Klajna, dok će vozila sa linija 76 i 708 koristiti redovno stajalište "Peđe Milosavljevića"(#225) u ul. Huga Klajna u smeru ka ul. Marka Čelebonovića.

