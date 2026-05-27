Jedna građanka za Alo! kaže da je na poklonjenje čekala 9 sati.

- Došli smo negde oko 3 ujutru i čekali smo ukupno oko 9 sati - kaže ona za Alo!.

Dodala je da joj je u nekim momentima bilo naporno, ali da je osećaj jako lep.

- Mislim da svi možemo da izdržimo toliko. Bake i deke koji su bili dosta stariji su izdržali - rekla je.

Podsetimo, Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da Pojas Presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak, pošto su desetine hiljada ljudi proteklih dana želele su da vide svetinju, saopšteno je iz SPC.

Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.

Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi zatim bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru. Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina.

