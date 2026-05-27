Već sedmi dan hiljade vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i drugih zemalja, dolaze kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Iako je od dolaska Pojasa u Srbiju prošlo nedelju dana, interesovanje građana ne opada. Dugačke kolone vernika i danas se protežu ulicama oko Hrama, dok mnogi strpljivo čekaju satima kako bi celivali svetinju.

Mnogi ovaj događaj opisuju kao jedan od najvažnijih duhovnih trenutaka u poslednjih decenija, a među okupljenima vlada posebna atmosfera mira, vere i zajedništva.

Jedna od vernica, u razgovoru za Alo!, otkrila je koliko dugo čeka da se pokloni svetinji.

- Iskreno, ne znam ni koliko je sada trenutno sati. Krenula sam pre sadam sati. Čekaću koliko god je potrebno.

Kako je navela, dolazak pred Pojas Presvete Bogorodice za nju ima dubok značaj, kako na ličnom planu, tako i za njenu porodicu i zemlju.

Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je juće da će Pojas Presvete Bogorodice ostati u hramu Svetog Save u Beogradu do ponedeljka, 1. juna, umesto kako je ranije bilo najavljeno do petka, 29. maja. Navodi se da je na molbu patrijarha SPC Porfirija, jer desetine hiljada ljudi već danima čeka u nepreglednim kolonama ispred Hrama, arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, dao blagoslov da ta svetinja ostane duže u Beogradu. Pojas Presvete Bogorodice stigao je 20. maja u Beograd iz manastira Vatoped sa Svete Gore, u Grčkoj, a dan kasnije proneta je beogradskim ulicama u Spasovdanskoj litiji od Vaznesenjske crkve do hrama Svetog Save. Relikvija je doneta u Beograd šest vekova pošto ju je Knez Lazar poklonio Manastiru Vatoped.

