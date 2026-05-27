U Beogradu se dogodila prava drama koja je, srećom, završena bez posledica zahvaljujući brzoj reakciji dve devojke koje su se u tom trenutku našle na reci.

Kuca Medena trčala je za svojim vlasnikom Maksimom dok je vozio bicikl stazom na mostu, kada je u jednom trenutku prošla kroz ogradu i pala u Savu. Uplašena životinja našla se u vodi i počela da se bori da ostane na površini.

Srećom, incident su primetile dve devojke koje su se nalazile na brodiću na Savi. Odmah su promenile pravac i krenule ka mestu gde je Medena upala u vodu.

Aleksa Aleksić, jedna od devojaka koje su učestvovale u spasavanju, opisala je dramatične trenutke.

– Plovili smo čamcem kada sam primetila da je nešto upalo u reku. U prvom trenutku pomislila sam da je možda čovek ili dete, a zatim i ptica. Kada smo prišli bliže, videli smo da je u pitanju kuca. Na mostu smo primetili i dečaka koji je mahao, bio je veoma uplašen i potresen – ispričala je Aleksa.

Kako navodi, spasavanje nije bilo lako jer je i Medena bila u šoku i uplašena.

– Kada sam uspela da je dohvatim, odmah se privila uz mene. Proveravala sam da li je povređena. Srce joj je veoma brzo kucalo. Potom smo prišli obali gde nas je čekao dečak, vidno uznemiren zbog svega što se dogodilo – rekla je ona.

Nakon dramatičnih trenutaka usledio je emotivan susret Medene i njenog vlasnika Maksima. Na sreću, kuca nije zadobila povrede, a dečak i njegova majka zahvalili su se Aleksi na hrabrosti i brzoj reakciji.

Ovaj nesvakidašnji događaj pokazao je koliko jedna brza odluka i humanost mogu da promene ishod situacije i spreče tragediju.