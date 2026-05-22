Ekipe „Beogradskog vodovoda” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac, od ponedeljka do petka naredne nedelje. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:

– 25/26. maja – u naselju Kumodraž;

– 26/27. maja – na potezu Kumodraž – Avalski put;

– 27/28. maja – u naseljima Ripanj i Pinosava;

– 28/29. maja – u naseljima Zuce i Beli potok.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

U ponedeljak će bez vode ostati i potrošači opštine Savski venac, od 16 do 22 sata, u Ulici dr Subotića Starijeg. U navedenom vremenskom intervalu bez snabdevanja vodom biće i Klinika za stomatologiju, Klinika za neurologiju i Klinika interno B.

Tokom planiranih radova na vodovodnoj mreži, istog dana od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u pojedinim ulicama na teritoriji opštine Stari grad.

Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Šantićevoj, od Budimske do Gundulićevog venca, kao i u Budimskoj ulici, od Knez Miletine do Venizelosove.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a apeluje se na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

