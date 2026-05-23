Tramvajske linije 5, 6, 7L i 14 privremeno su povučene u garaže ili voze po izmenjenom režimu, rečeno je Tanjugu u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Umesto linija koje svoje tramvaje okreću u Ustaničkoj ulici, privremeno je uspostavljena autobuska linija 6A, koja će saobraćati od okretnice u Ustaničkoj, preko Bulevara kralja Aleksandra, do Vukovog spomenika.

Kako je rečeno iz tog centra, tramvaji će kasnije u toku dana biti vraćeni u saobraćaj na svoje linije.