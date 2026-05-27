Časni Pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.

Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji, a ispred Hrama Svetog Save i dalje su redovi, u kojima vernici čekaju više sati kako bi je celivali.

"Čekala sam 8 sati, od pola 4 sad do pola 12, tako da bilo je naporno, ali izdržale smo do kraja", otkriva jedna devojka za Alo!.

"Iskreno, na momente je bilo teško. Na momente sam nekako osećala da me nešto vodi i vuče ka tome. I kad god mi je bilo teško, imala sam par momenata kada me je i bolelo sve i bilo je toplo mnogo i ostalo, ali nekako sam samo sebi govorila da pomoći će mi Bog, 'pomozi mi, Bože, samo da izdržim, Bogorodice, da mogu da stignem'. I onda sam izdržala nekako do kraja", rekla je ona.

Na pitanje da li su deca i slabiji išli pre ostalih, ona kaže da decu jesu puštali preko reda:

"Dosta je bilo i nekih ljudi koje je htelo preko reda, ovako, onako, ali to je sve svakome na svoju dušu", zaključuje ona.