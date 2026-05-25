Pred početak letnje sezone i godišnjih odmora, građani Beograda ponovo se suočavaju sa velikim gužvama u policijskim stanicama zbog izdavanja pasoša i drugih ličnih dokumenata. Najduža čekanja beleže se u centralnim gradskim opštinama sa velikim brojem stanovnika, zbog čega se sve više ljudi odlučuje da administrativne poslove završava u manjim i prigradskim ispostavama kako bi izbegli višesatno čekanje.

Prema informacijama, trenutno su najopterećenije policijske stanice na Novom Beogradu (Omladinskih brigada), Voždovcu, Zvezdari, Zemunu, Starom Gradu i Paliluli. U ovim ispostavama građani teško pronalaze slobodne termine za elektronsko zakazivanje preko portala eUprava, dok oni koji dolaze bez zakazanog termina često čekaju satima kako bi predali zahtev za pasoš ili ličnu kartu.

Najveće gužve stvaraju se tokom jutra, kada se redovi formiraju i pre otvaranja šaltera. Dodatni zastoji nastaju i oko pauze za ručak, pa građani neretko provedu pola dana čekajući da dođu na red.

Sve više Beograđana odlazi u prigradske opštine

Sa druge strane, iskustva građana pokazuju da je procedura znatno brža u manjim opštinama i prigradskim policijskim ispostavama. Najmanje gužve trenutno su u Barajevu, Sopotu, Mladenovcu, Surčinu i Grockoj, gde se, prema tvrdnjama građana, pojedini administrativni poslovi završavaju gotovo odmah.

Građani Beograda zahtev za pasoš ili ličnu kartu mogu da podnesu u bilo kojoj policijskoj stanici na teritoriji grada, bez obzira na opštinu u kojoj imaju prijavljeno prebivalište. Upravo zato mnogi biraju da odu nekoliko kilometara dalje kako bi izbegli velike redove karakteristične za centralne gradske opštine.

"Izgubila sam nerve čekajući"

Među njima je i Jelena Tomić (45), koja je nakon neprijatnog iskustva na Novom Beogradu ove godine odlučila da dokumenta izvadi u Surčinu.

- Prošli put sam izgubila nerve čekajući na Novom Beogradu, pa sam odlučila da ove godine sve završim u Surčinu. Prijateljica mi je preporučila tu ispostavu i nisam se pokajala - rekla je Jelena Tomić za Euronews Srbija.

Kako kaže, ni u Surčinu nije prošla bez čekanja, ali je razlika bila ogromna u odnosu na jednu od najopterećenijih opština u gradu.

- Da se razumemo, čekala sam i tamo, ali je bilo mnogo manje ljudi nego na Novom Beogradu, koji je najmnogoljudnija opština u Beogradu. Mislim da sam napravila dobar potez i svakome bih preporučila da ode malo dalje, u neku opštinu na periferiji - dodala je ona.

Slično iskustvo ima i veliki broj građana koji poslednjih godina sve češće odlaze u manje opterećene opštine kako bi brže završili administrativne obaveze. Mnogi navode da im odlazak u prigradske delove grada štedi sate čekanja, ali i dosta stresa.

Termini se najčešće pojavljuju oko ponoći

Sanja Panić, šef Odseka za izdavanje putnih isprava u Upravi za upravne poslove PU za Grad Beograd, izjavila je za Tanjug da građani mogu značajno da ubrzaju proceduru korišćenjem elektronskih servisa države, pre svega sistema eZakazivanje preko portala eUprava.

Kako je objasnila, termini mogu da se rezervišu i do 60 dana unapred, ali se u najopterećenijim opštinama slobodni termini veoma brzo popune.

Prema njenim rečima, novi termini se najčešće pojavljuju tokom noći, zbog čega građani koji žele da zakažu termin često proveravaju sistem oko ponoći, kada imaju najveće šanse da pronađu slobodan termin.

Nova cena pasoša i savet kako da izbegnete gužvu

Građanima se savetuje i da pre odlaska u policijsku stanicu koriste sistem "Plati" na portalu eUprava, preko kojeg mogu unapred da generišu i plate uplatnicu. Na taj način sistem automatski evidentira uplatu, pa nema potrebe za donošenjem papirnih potvrda na šalter, što dodatno ubrzava proceduru.

Dodatnu pažnju građani bi trebalo da obrate i na novu cenu pasoša. Naknada za redovno izdavanje putne isprave povećana je i sada iznosi 4.500 dinara.

Onima koji ipak dolaze bez zakazanog termina savetuje se da izbegavaju jutarnje sate i period oko podneva, kada su gužve najveće. Prema iskustvima građana i zaposlenih, mnogo bolja opcija je dolazak u kasnijim popodnevnim satima, između 17 i 19 časova, posebno u policijskim stanicama koje rade produženo.

Dok se centralne gradske opštine iz godine u godinu suočavaju sa ogromnim pritiskom građana pred sezonu putovanja, prigradske ispostave postaju sve popularnije među onima koji žele da bez velikog stresa i višesatnog čekanja završe vađenje dokumenata pred odlazak na odmor.