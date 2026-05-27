Kada morate da državi vratite novac? Ovo mnogi ne znaju o prevremenoj penziji

U PIO fondu su objasnili kako funkcionišu privremena i kada se donosi konačno rešenje za penziju, ali i šta se događa ukoliko je penzioneru isplaćeno manje ili više novca nego što mu pripada.

 
Autor:  Darko Matić
27.05.2026.19:44
Veliki broj budućih penzionera umesto konačnog dobija privremeno rešenje o penziji, takozvanu akontaciju, što često izaziva pitanja i nedoumice da li je taj iznos trajan, da li može doći do promene i šta se dešava ukoliko je tokom tog perioda isplaćeno više ili manje novca.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objasnio je kako funkcionišu privremena rešenja za penziju, kada se donose konačna rešenja i šta se dešava ukoliko je penzioneru isplaćeno manje ili više novca nego što mu pripada.

Kako navode iz PIO fonda, privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije donosi se kada su ispunjeni uslovi za odlazak u penziju, ali ne postoje svi podaci neophodni za obračun konačnog iznosa.

U takvom rešenju navodi se razlog zbog kojeg još nije moguće odrediti konačan iznos penzije, dok Fond po službenoj dužnosti pribavlja nedostajuću dokumentaciju i podatke, nakon čega donosi konačno rešenje.

Kada privremena penzija postaje konačna?

Iz PIO fonda objašnjavaju da akontativni iznos penzije postaje konačan ukoliko u roku od tri godine od pravosnažnosti privremenog rešenja ne budu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci.

U tom slučaju donosi se rešenje po službenoj dužnosti.

Šta ako je penzioner dobio manje ili više novca?

Ako se naknadno utvrdi da je korisniku isplaćivan manji iznos od onog koji mu pripada po konačnom obračunu, razlika će mu biti isplaćena jednokratno i u celosti.

 

 Sa druge strane, ukoliko je korisniku isplaćeno više novca nego što mu pripada, Fond donosi rešenje o povraćaju preplaćenog iznosa.

- O načinu povraćaja, Fond i korisnik penzije se sporazumevaju - navode iz PIO fonda.

Ako ne dođe do dogovora, Fond može obustavljati do trećine mesečne penzije dok dug ne bude u potpunosti izmiren.

Rok za donošenje rešenja

Kako ističu iz Fonda, zakonski rok za donošenje rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja je do 60 dana, a u oko 90 odsto slučajeva rešenja budu doneta u tom roku.

Ipak, kada nedostaju podaci za određene periode staža osiguranja, postupak može trajati duže, piše Espreso.

Građani mogu sami da provere staž i doprinose

Iz PIO fonda savetuju buduće penzionere da na vreme provere podatke o ostvarenom stažu i uplaćenim doprinosima kako bi ubrzali proceduru ostvarivanja prava na penziju.

Građani podatke iz matične evidencije mogu proveriti i preko sajta PIO fonda korišćenjem jedinstvenog PIN koda.

PIN kod se, uz zahtev i ličnu kartu, besplatno dobija na šalterima svih filijala i službi filijala Fonda, a može se koristiti neograničeno.

