Vučić je istakao i da Srbija sa Kinom sve više sarađuje u oblasti visokih tehnologija, robotike i razvoja EXPO projekta.

„Pogledajte jedan Linglong. Sećate se koliko su demonstrirali protiv Linglonga. Govorili kako će da nam uništi Zrenjanin. Na kraju je Linglong uložio ili će sa novim ulaganjima uložiti 530 miliona evra.

Od obećanja da će biti 900 zaposlenih, pa 1.200 do 1.300 zaposlenih, došli smo do toga da već imamo 2.500 zaposlenih i da ide još novih 400, prema njihovom obećanju.

U uslovima kada imate radno intenzivne kompanije koje zbog sve viših plata u Srbiji napuštaju zemlju, to pokazuje da možete da idete napred i da zapošljavate ljude sa višim primanjima nego ranije.

Sve te četiri velike kineske kompanije nalaze se među prvih šest naših izvoznika. One doprinose smanjenju našeg trgovinskog deficita i donose ogromne stvari Srbiji.

Kada budete videli kako će naš EXPO da izgleda, to će biti čudo. Zamislite robote u bojama naše zastave koji će dočekivati ljude na EXPO-u. Mislim da su to izuzetne i izvanredne stvari za Srbiju.“