Iako se ovaj korak čini rutinskim, upravo on može značajno uticati na ukus hrane, ravnomerno prženje, ali i trajnost samog posuđa. Pogrešan postupak često dovodi do prskanja ulja, lepljenja hrane i bržeg habanja tiganja.

Profesionalni kuvari ističu da ne postoji univerzalan pristup – način dodavanja ulja zavisi od vrste materijala od kog je tiganj napravljen. Pravilna tehnika može smanjiti nered u kuhinji i produžiti vek trajanja posuđa.

Tiganj sa nelepljivim (teflonskim) premazom

Kod tiganja sa nelepljivim dnom preporučuje se da se ulje doda pre nego što se tiganj zagreje. Na ovaj način sprečava se pregrevanje premaza i omogućava ravnomernije prženje. Hrana lakše klizi po površini, a smanjuje se i rizik od oštećenja.

Stručnjaci upozoravaju da se ovakvi tiganji nikako ne smeju prazni zagrevati na visokoj temperaturi, jer to može značajno skratiti njihov vek trajanja. Pre prve upotrebe, korisno je naneti tanki sloj ulja, a zatim ga obrisati papirnim ubrusom kako bi se formirao zaštitni sloj.

Emajlirano i liveno posuđe

Kod emajliranog i klasičnog livenog posuđa ulje se takođe dodaje dok je tiganj još hladan. Masnoća tada stvara zaštitni sloj koji pomaže u ravnomernom zagrevanju i štiti površinu od naglih temperaturnih promena.

Važno je da posuđe bude potpuno suvo pre dodavanja ulja, jer prisustvo vode može izazvati prskanje i oštećenje površine. Ako je emajl već napukao ili oštećen, takav tiganj se ne preporučuje za prženje hrane.

Nerđajući čelik – posebna pravila

Tiganji od nerđajućeg čelika zahtevaju drugačiji pristup. Prvo se zagrevaju prazni, a tek potom se dodaje ulje. Jednostavan test može pomoći da se proveri temperatura – kap vode koja „zašišti“ i brzo ispari pokazuje da je tiganj spreman.

Pre dodavanja ulja, preporučuje se da se površina obriše kako bi se uklonila eventualna vlaga, jer čak i mala količina vode može izazvati prskanje.

Nakon kuvanja, tiganj je najbolje ostaviti da se ohladi pre pranja, kako bi se izbegle deformacije usled naglih promena temperature.

Kako smanjiti prskanje ulja

Glavni uzrok prskanja ulja nije sama masnoća, već kontakt ulja sa vodom u tiganju. Zato kuvari preporučuju da se pre prženja dno tiganja prebriše papirnim ubrusom blago navlaženim sirćetom. Ovaj trik pomaže u smanjenju mirisa i prskanja, bez uticaja na ukus hrane.

Pravilnim korišćenjem ulja i razumevanjem vrste posuđa, svakodnevno kuvanje može postati jednostavnije, čistije i mnogo efikasnije.