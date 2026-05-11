Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se jaka konvektivna oblačnost koja uslovljava pljuskove sa grmljavinom sa područja Srema premešta ka Beogradu i da se na širem području grada očekuju intenzivnije padavine za kratko vreme, jak vetar u zoni najjačih pljuskova, a moguća je i kratkotrajna pojava sugradice i grada.

Tendencija daljeg premeštanja je na istok, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Prethodno je izdato upozorenje na nevreme u Sremu, Bačkoj i Mačvi.

Podestiomo, tamni olujni oblaci stigli su iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine, donoseći obilnu kišu i osetno pogoršanje vremena širom prestonice.

U pojedinim delovima grada kiša pada veoma intenzivno, dok se grmljavina čuje gotovo neprekidno.



Prema trenutnim podacima, oblačni sistem nastavlja kretanje ka jugu Srbije.

