Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći, u vremenu od 22 časa do 6 sati, osetiće potrošači u navedenoj opštini, a u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Ispiranje vodovodne mreže, a sa tim i povremeni prekid u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noći između 11. i 12. maja biće na potezu ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazija i Pariske.

U noći između 12. i 13. maja ispiranje će se vršiti na padini prema reci Savi, oivičenoj ulicama: Jug Bogdanovom, Sremskom, Knez Mihailovom, Pariskom, Karađorđevom do Brankovog mosta i Bulevarom vojvode Bojovića

Naredne noći, odnosno u noći između 13. i 14. maja, ispiranje će se vršiti na padini prema reci Dunav, oivičenoj ulicama: Francuskom, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i Knez Mihailovom.

U noći između 14. i 15. maja ispiranje će se vršiti u delu rejona ispod Ulice cara Dušana, ka reci Dunav (Dunavska ulica, Dunavski kej i naselje "25. maj".

Tokom poslednje noći, odnosno između 15. i 16. maja, ispiranje će se vršiti u u delu rejona oivičenom ulicama: Kralja Milana, Terazijama, Francuskom, Dunavskom, Vojvode Dobrnjca i Takovskom ulicom.

U saopštenju se dodaje da će ispiranje vodovodne mreže obezbediti da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

"Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju", navodi se u saopštenju.

Iz ovog JKP apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, prenosi Tanjug.

