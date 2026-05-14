Ovaj čin nije samo napad na jednu organizaciju, već i na vrednosti koje ona zastupa – državnost, zajedništvo i nacionalni identitet.

Očigledno je da pojedincima smetaju srpska obeležja, zastava i grb, koji predstavljaju simbole našeg naroda, istorije i suvereniteta. Podsećamo da Pokret za narod i državu nije politička organizacija, već nadstranačka i državotvorna , otvorena za sve koji žele jaku, stabilnu i suverenu Srbiju.

Srpska trobojka i grb ne mogu i ne smeju biti oskrnavljeni. Napadi na njih predstavljaju napad na dostojanstvo svih građana Srbije.

Postavljamo jasno pitanje – kakvu budućnost nude oni koji se obračunavaju sa nacionalnim simbolima? Ukoliko bi takvi došli na vlast, opravdano je strahovanje da bi Srbija mogla izgubiti svoj suverenitet i identitet.

Pokret za narod i državu ostaje čvrsto opredeljen da, mirno i dostojanstveno, brani vrednosti koje su temelj naše države. Pozivamo nadležne organe da hitno reaguju, pronađu počinioce i zaštite pravo na slobodno delovanje svih koji poštuju zakon i državu Srbiju.