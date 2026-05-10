Stanovnici beogradske opštine Stari grad suočiće se sa povremenim prekidima u vodosnabdevanju i smanjenim pritiskom vode od 11. do 16. maja zbog planiranih radova na ispiranju vodovodne mreže, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Kako navode iz ovog preduzeća, radovi će se izvoditi tokom noćnih sati, u periodu od 22 časa do 6 ujutru, a građani u više centralnih delova Beograda mogu očekivati nestanke vode, slabiji pritisak i moguće kratkotrajno zamućenje vode.

Iz „Beogradskog vodovoda“ apelovali su na građane da na vreme obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe.

Koji delovi Starog grada ostaju bez vode

Prema planu radova, prvi na udaru biće potrošači na potezu oko Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazija i Pariske ulice, gde će problemi sa vodosnabdevanjem biti prisutni tokom noći između 11. i 12. maja.

Već naredne večeri, odnosno između 12. i 13. maja, prekidi i slabiji pritisak očekuju građane u delu Starog grada prema reci Savi, na području koje obuhvata Jug Bogdanovu, Sremsku, Knez Mihailovu, Parisku, Karađorđevu ulicu do Brankovog mosta i Bulevar vojvode Bojovića.

Tokom noći između 13. i 14. maja radovi će zahvatiti padinu prema Dunavu, odnosno područje između Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i Knez Mihailove.

Problemi sa vodosnabdevanjem nastavljaju se i između 14. i 15. maja, kada će zahvaćen biti deo rejona ispod Ulice cara Dušana prema Dunavu, uključujući Dunavsku ulicu, Dunavski kej i naselje „25. maj“.

Poslednja faza radova planirana je tokom noći između 15. i 16. maja, kada će se ispiranje cevi sprovoditi u delu grada između Kralja Milana, Terazija, Francuske, Dunavske, Vojvode Dobrnjca i Takovske ulice.

Zašto se ispira vodovodna mreža

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ objašnjavaju da se radovi izvode kako bi se očuvala kvalitetna i bezbedna voda za piće, ali i unapredila funkcionalnost vodovodne mreže u centralnim gradskim opštinama.

Ispiranje cevi predstavlja redovan tehnički proces kojim se uklanjaju naslage iz vodovodnih instalacija, ali tokom tih radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode i oscilacija u pritisku.

Stručnjaci navode da se ovakvi radovi uglavnom izvode noću upravo kako bi se što manje remetio svakodnevni život građana i smanjio pritisak na sistem tokom najveće potrošnje.

Ipak, zbog činjenice da radovi traju čak šest dana i zahvataju veliki deo Starog grada, očekuje se da će mnogi građani imati poteškoće sa redovnim snabdevanjem, posebno u jutarnjim i kasnim večernjim satima.

Iz „Beogradskog vodovoda“ poručuju da će ekipe biti na terenu tokom celog trajanja radova i da će pokušati da svi poslovi budu završeni u planiranim rokovima.