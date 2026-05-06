Kako se precizira, doći će do obustave saobraćaja i zauzeća trotoara i kolovoza u ulici Učitelja Miloša Jankovića, na delu od Čingrijine do Preševske ulice, na teritoriji opštine Zvezdara zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, koje izvodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", a radovi će trajati do 3. juna.

Radovi će se odvijati u dve faze: Faza 1: od Čingrijine do Preševske ulice, u vremenskom periodu od 7. do 26. maja i Faza 2: u zoni raskrsnice sa ul. Preševskom, u vremenskom periodu od 27. maja do 3. juna.

Radovi na asfaltiranju i uređenju ulica i opštinskih puteva, koje izvode JP Putevi Beograda, počinju sutra i u Gradskoj opštini Surčin, u ulici Obilićev venac, u delu od ulice Braće Puhalović do ulice Oračke zbog čega će doći do obustave saobraćaja koja će trajati do 29. juna.

Takođe, od sutra dolazi do obustave saobraćaja u ulici Žarka Jelića, na delu od Ugrinovačke do Partizanske po fazama zbog izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju ulica i opštinskih puteva, koje izvode JP Putevi Beograd, a radovi će trajati do 27. jula.

Gradski sekretarijat za saobraćaj navodi da sutra počinju i radovi na izgradnji sekundarne fekalne kanalizacione mreže, koje izvodi Grad Beograd, a za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. i "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. zbog čega doalzi do obustave saobraćaja, zauzeća i raskopavanja kolovoza u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici, na teritoriji opštine Zemun.

Radovi u tom delu Zemuna trajaće do 1. septembra i izvodiće se u fazama.

Prema saopštenju Gradskog sekretarijata za saobraćaj radovi na faznoj izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice, koje izvodi Grad Beograd, za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., počinju u petak, 8. maja i tada će doći do obustave saobraćaja u Bulevaru Patrijarha Pavla, u vremenskom periodu do 1. septembra.

