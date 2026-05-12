Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energiјom ostaće pojedini potrošači u Beogradu i okolini.
ZVEZDARA
09:00 - 10:30
Rudi Čajaveca: 27-35V
SAVSKI VENAC
09:00 - 12:00
Miće Orlovića: 19
Naselje Banjica: Flore Sends: 6
ČUKARICA
08:30 - 14:00
Naselje Žarkovo: Aca Joksimovića 28, 32-32A, 27-39, 59
Ajzenštajnova 4-8, 3
Dimitrija Avramovića 2, 6-8A, 12, 18-20, 1-9
Marka Končara-Bure 2-8A, 1-3A
Olimpijskih igara 2-10
Ratka Mitrovića 40-42, 62-76A, 1-7, 73-83F/8
Slavonskih brigada 2-8, 52-56A, 60-62, 66-80, 1-5, 47-61
Spasovdanska 8-22, 7-15
Stevana Luburića 12, 16-16A, 11-17
Vеljka Petrovića 2-20, 56-64, 86-86B, 1-15, 61-79
Vladimira Rolovića 2-22, 1-9A
NOVI BEOGRAD
09:00 - 14:00
Jurija Gagarina 15
Savski nasip 9A
GROCKA
09:00 - 15:00
Naselje Begaljica: Bulevar revolucije 24-26
Naselje Grocka:
Avalska 2-34, 40, 1-3, 7-17, 21-69, 73-75
Boška Buhe (više brojeva)
Bulevar oslobođenja (više brojeva)
Bulevar revolucije (više brojeva)
Dr Aleksandra Kostića 38-38V, 44, 63-65, 71B-73
Dubočaj naselje 25-25A
Dunavska 2-8, 1-15
Dvadesetdevetog novembra 8, 62, 25
Grobљanska (više brojeva)
Gročanska 14F-16, 20
Hajduk-Stanka (više brojeva)
Hajduk-Veljka (više brojeva)
Hajduk-Veljka 1. deo, 2. deo, 3. deo
Lole Ribara 2-32, 1-25
Lupoglaski put 31, 53
Mačvanska (više brojeva)
Majevička 2-10, 1-9
Matije Gupca 2-4, 1-13A
Petra Drapšina 2-20, 1-11A, 15-21
Popovića kraj 2, 110A, 83A
Prvog maja 2-14, 3-11, 15
Sedamnaestog oktobra (više brojeva)
Srpsko-grčkog prijateljstva (više brojeva)
Štrosmajerova 14, 44, 48
Šumadijska 2-64, 7-21
Sutjeska 8-10, 3, 7-7B
Trg Republike (više brojeva)
Urvacka 2A, 120
Vase Čarapića (više brojeva)
Vučka Milićevića 2-2B, 1, 9
Zelengorska 2-26, 1-13
SURČIN
08:30 - 12:00
Naselje Dobanovci: Slovačka 28-44, 48-56, 60-68, 31-35A, 43, 47, 53-55, 59, 63
STARI GRAD
09:00 - 12:00
Žorža Klemansoa 18
