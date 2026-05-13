Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, zatim desne saobraćajne trake ove ulice na izlazu iz raskrsnice sa Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta "Nikole Dobrovića" - smer ka Ulici dr Huga Klajna).

Takođe, za saobraćaj će biti zatvorena i desna saobraćajna traka Ulice Nikole Dobrovića na izlazu iz raskrsnice sa Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Tošinom bunaru) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta "Nikole Dobrovića" - smer ka Tošinom bunaru).

Pored ovoga, za saobraćaj se zatvara krajnja desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici partizanske avijacije) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj) u dužini od sto metara.

Tokom izvođenja radova, vozila na linijama 74, 75 i 72N će u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa" saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojim redovnim trasama.

Vozila na liniji 76 će u smeru ka KBC "Bežanijska kosa" saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Rajkovom i dalje u skladu sa radovima u Dr Žorža Matea, dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovim u Dr Žorža Matea.

Na liniji 708, vozila će u smeru ka Zemun polju saobraćati ulicama: Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta "Nikole Dobrovića 1" - (#3975) za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije, "Nikole Dobrovića 2" - (#4167) za linije 74, 75, 76, 708 i 72N u Ulici partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) i "Peđe Milosavljevića 1" – (#3977) za linije 74, 75 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna.

Vozila na linijama 76 i 708 koristiće redovno stajalište "Peđe Milosavljevića" - (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.

