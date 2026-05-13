Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, zatim desne saobraćajne trake ove ulice na izlazu iz raskrsnice sa Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta "Nikole Dobrovića” – smer ka Ulici dr Huga Klajna), kao i desne saobraćajne trake Ulice Nikole Dobrovića na izlazu iz raskrsnice sa Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Tošinom bunaru) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta "Nikole Dobrovića” – smer ka Tošinom bunaru).

Pored ovoga, navodi Sekretarijat, za saobraćaj se zatvara krajnja desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici partizanske avijacije) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj) u dužini od sto metara.

Tokom izvođenja radova linije javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

Vozila na linijama 74, 75 i 72N će u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa” saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojim redovnim trasama.

Vozila na liniji 76 će u smeru ka KBC "Bežanijska kosa” saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Rajkovom i dalje u skladu sa radovima u Dr Žorža Matea, dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovim u Dr Žorža Matea.

Vozila na liniji 708 u smeru ka Zemun Polju saobraćaće ulicama: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremeno uspostavljena stajališta:

"Nikole Dobrovića 1” – (#3975), za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613, u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije;

"Nikole Dobrovića 2” – (#4167), za linije 74, 75, 76, 708 i 72N, u Ulici partizanske avijacije, na poziciji oko sto metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj);

"Peđe Milosavljevića 1” – (#3977), za linije 74, 75 i 72N, u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna, dok će vozila sa linija 76 i 708 koristiti redovno stajalište "Peđe Milosavljevića” – (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.

BONUS VIDEO