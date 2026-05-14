Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručio je danas grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis, nakon što su otkriveni ostaci pomorskog drona u blizini grčkog ostrva Lefkada.

On je porulčio da Sredozemno more mora ostati zona mira i da će grčke vlasti osigurati da ono ne postane novo poprište vojnih operacija, javlja Katimerini.

Grčke vlasti sumnjaju da je u pitanju bio ukrajinski dron-kamikaza tipa "Mamaj" opremljen eksplozivom, koji je navodno ciljao ruski brod u Sredozemnom moru.

Istraga je u dalje u toku, dok ukrajinska strana negira povezanost sa dronom.

Atina je prethodno obavestila saveznike iz NATO-a i Evropske unije o incidentu, izražavajući bojazan da bi se sukob u Crnom moru mogao preliti na Egejsko i Sredozemno more.

Grčke vlasti upozorile su i na potencijalne ekonomske i ekološke posledice koje bi napad u blizini njihove obale izazvao, posebno zbog rizika za komercijalne tankere koji redovno putuju ovim regionom, prenosi Tanjug.

Sukob u Mediteranu?

Podsetimo, u mirnim vodama Jonskog mora, daleko od linija fronta i ratnih zona, pojavio se prizor koji više pripada Crnom moru nego obali Grčke.

Prethodnih dana mediji bruje da je "NATO-ukrajinski rat na moru stigao do Grčke". Izveštavajući o incidetnu sa dronom, poral Oružje online ističe da u grčko-zapadnim medijima je puštena priča da je dron mogao biti deo operacije u Crnom moru, moguće usmerene ka ciljevima poput Novorosijska ili Krimskog mosta. U tom slučaju, gubitak veze sa operaterom doveo bi do toga da plovilo nastavi kretanje bez kontrole, dok ga morske struje nisu izbacile na grčku obalu?!

Međutim, Jonsko more je toliko udaljeno od Crnog da ova priča zvuči gotovo neverovatno. Jonsko more nema direktnu operativnu vezu sa Crnim morem, posebno za ovakav tip sistema. Da bi bespilotni čamac iz Crnog mora završio kod Lefkade, morao bi da prođe kroz Bosfor i Dardanele, što je praktično nemoguće neprimećeno, posebno za vojni objekat.

Drugo, postoji i tehnički problem, jer se u izvorima navodi da je verovatno reč o platformi koja je izgubila vezu tokom testiranja ili transporta, pa je završila tamo gde je more odnelo. Ovaj scenario postoji, ali ne može da objasni uključen motor i vrhunsko stanje u kojem je plovilo pronađeno.

U ovom trenutku, nijedan scenario nije 100% isključen, ali jedan se nameće kao najverovatniji. Naime, ruski brodovi su već nekoliko puta napadani u Mediteranu, uključujući slučajeve kod Malte, a ovaj kamikaza čamac čini da je ili zalutao ili izgubio konekciju dok je čekao u zasedi prikriven. U tom kontekstu, prisustvo ovakvog sistema u Jonskom moru ima mnogo više smisla.

Jasno je da lokalne vlasti ne žele da otvaraju pitanje šireg sukoba u Mediteranu, pa se narativ svodi na “zalutali dron iz rata negde daleko”. To nije neobično, posebno za države koje su deo NATO strukture, duboko opterećene dugovanjima i balansiraju između savezništva i sopstvene bezbednosti, konkretno od pretnji jedne od članica iste alijanse, navodi se u članku.

