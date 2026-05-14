U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D. V, suprugu osumnjičenog S. V. koji je uhapšen danas u toku dana.

Postoje osnovi sumnje da je D. V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S. V. izvršio krivično delo na štetu Nešovića za kojim se i dalje traga.

Kako je prethodno saopšteno, S. V. se sumnjiči da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nevlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. Kako je danas saopšteno, javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih sluzbenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao.

D. V. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivično delo nevlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, prema saznanjima nevenčane supruge koja je i prijavila nestanak, Aleksandar Nešović je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026.godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Alo/Telegraf

