Meta je uklonila funkciju end-to-end enkripcije (E2EE) iz Instagram direktnih poruka (DM-ova), koja je ranije omogućavala da poruke budu potpuno privatne i čitljive samo pošiljaocu i primaocu.

E2EE je u Instagramu bio dostupan kao opcionalna, „opt-in” funkcija, za razliku od WhatsAppa gdje je uključen po defaultu. Ova zaštita je u Instagram DM-ovima sada ukinuta.

„Ako imate ćaskanja na koja se odnosi ova promena, videćete uputstva o tome kako možete da preuzmete bilo koji medij ili poruke koje želite da zadržite“, rekao je Instragram na stranici za podršku na svojoj veb stranici.

Portparol Mete je rekao za PCMag da je odluka o uklanjanju opcije za privatne direktne poruke doneta zato što se „vrlo malo ljudi odlučilo za end-to-end šifrovanje u direktnim porukama. Svako ko želi da nastavi da razmenjuje poruke sa end-to-end šifrovanjem može to lako da uradi na WhatsApp-u.“

„Izgovor 'niske stope prijave' je klasična distrakcija velikih tehnoloških kompanija“, rekao je Metju Hodžson, suosnivač i izvršni direktor Element-a, platforme za bezbednu komunikaciju.

„Kada bi budućnost zaista bila privatna, privatnost bi bila podrazumevana, a ne skriveno podešavanje koje Meta može da obriše kada joj odgovara. Današnji zaokret dokazuje da ako ne posedujete svoje ključeve, ne posedujete ni svoje podatke. Prava privatnost ne bi trebalo da bude predmet korporativne promene mišljenja.“

Mark Zakerberg je 2019. godine najavio planove da Meta (tada se još zvala Fejsbuk) uvede E2EE u svoje proizvode, rekavši da je „budućnost privatna“.

Tehnologija je uvedena u Fejsbuk Mesindžer i Instagram, ali sada kada Instagram nema E2EE, to znači da Meta tehnički može da presretne i čita svu vašu komunikaciju sa svim vašim kontaktima u vašim direktnim porukama.

„Sedam godina Metinih obećanja da je „budućnost privatna“ nestalo je u jednom tihom ažuriranju. Isključivanje Instagram šifrovanja je bela zastava za nadzor i poklon njihovim sopstvenim setovima za obuku veštačke inteligencije.

„Isključivanjem enkripcije od početka do kraja, Meta preuzima ključeve vašeg privatnog života“, rekao je Hodžson.

Odluka je izazvala kritike stručnjaka za privatnost, koji upozoravaju da uklanjanje enkripcije smanjuje sigurnost privatnih razgovora i otvara mogućnost da kompanija ima veći pristup sadržaju poruka, piše Express.