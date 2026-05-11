Prava drama odigrala se sinoć na reci Savi. Bračnom paru sa četvoromesečnom bebom se iznenenada pokvario motor, a muškarac nije uspeo da ga ponovo startuje.

Čamac je nekontrolisano plutao rekom Savom i predtavljao je veliku opasnost, navodi TV Pink.

Policija je dobila dojavu i odmah krenula u potragu i pretragu reke. Čamac je uočen na 15. kilometru reke Save, bliže desnoj obali, navodi se.

Rečna policija prevukla je čamac na najbliži splav i spasla porodicu sa bebom.

Jovan nestao u Savi

Podsetimo, potraga je i dalje u toku za Jovanom T. (29) koji je u noći između subote i nedelje nestao u reci Savi, kod Umke, dok je bio na proslavi 18. rođendana.

Prema pisanju medija, sve se dogodilo nakon kraće rasprave sa jednim od prisutnih, posle čega je Jovan ušao u Savu i počeo da pliva, nakon čega mu se gubi svaki trag. Na licu mesta su tokom noći i jutra bili rečna policija i ronioci koji pretražuju šire područje, dok su ispred splava okupljeni prijatelji i očevici u šoku.

Prema navodima ljudi koji su bili na proslavi, atmosfera je prethodno bila haotična, uz muziku i alkohol, a u jednom trenutku je nastala panika kada je primećeno da mladić nije izašao iz vode. Potraga za Jovanom i dalje traje, a za sada nema zvaničnih informacija o pronalasku njegovog tela.

