Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se, prilikom obilaska gradilišta Expo, osvrnuo na obeležavanje 20 godina nezavisnosti Crne Gore.

Predsednik je izjavio da je organizovanje glamurozne proslave, uključujući nastup Rikija Martina, stvar onih koji obeležavaju taj događaj, ali je naglasio da građani treba da budu svesni da se time slavi odvajanje od Srbije.

Osim toga, predsednik Vučić oglasio se i na društvenim mrežama gde je ponovio svoj stav o pomenutoj temi.

-Srbiju volim najviše na svetu i da slavim tako nešto bilo bi me sramota i pljunuo bih sebi i svom narodu u lice. A oni neka slave šta god hoće - poručio je predsednik Vučić.

Podsetimo, Vučić je izjavio da ga čudi što Srbi u Crnoj Gori nemaju pravo da koriste srpski jezik kao službeni i ocenio da deo političara prikriveno opravdava NATO agresiju na Srbiju. Poručio je da Srbija treba da nastavi da ide napred, uz uverenje da mnogi građani Crne Gore Srbiju i dalje smatraju bratskom zemljom.

-Čudim se da Srbi nemaju prava da koriste svoj jezik kao službeni, kao i da Evropa na tome insistira. Ali, to nije iznenađenje. Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom, a ove druge ste mogli da čujete kako pravdaju NATO agresiju nad Srbijom, zakukuljeno. Svu sreću im želim, a Srbija neka ide napred. Siguran sam da će i drugi građani Crne Gore osećati Srbiju kao bratsku zemlju. Dobio sam poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi otcepljenja od naše zemlje, naravno, neću učestvovati. Bilo bi me sramota, pljunuo bih sebi i svom narodu u lice - rekao je predsednik danas.