Neprijatan miris iz veš mašine jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu, posebno tokom toplijih meseci. Mnogi pomisle da je problem u bubnju, ali se uzrok često krije na sasvim drugom mestu – u gumenoj zaptivci oko vrata, gde se zadržavaju vlaga, ostaci deterdženta i omekšivača.

Ako se mašina redovno ne održava, neprijatan miris može se preneti i na tek opran veš, peškire i posteljinu.

Zašto veš mašina počinje da se oseća na vlagu?

Tokom leta temperatura i vlaga u kupatilu pogoduju stvaranju naslaga u mašini. Ostaci deterdženta i omekšivača mogu se zadržavati u gumi, fioci i odvodnom sistemu, stvarajući neprijatne mirise.

Dodatni problem predstavljaju česta pranja na 30 ili 40 stepeni. Iako su ekonomičniji, niži programi ne uklanjaju uvek masne naslage i ostatke sredstava za pranje koji se vremenom nakupljaju u unutrašnjosti mašine.

Trik sa sodom bikarbonom i alkoholnim sirćetom

Jedan od najpoznatijih kućnih načina za osvežavanje veš mašine podrazumeva upotrebu sode bikarbone i alkoholnog sirćeta.

Potrebno je:

2 kašike sode bikarbone

2 šolje alkoholnog sirćeta

Sodu sipajte u pregradu za glavno pranje, a sirće direktno u prazan bubanj.

Važno je da ih ne mešate unapred u istoj posudi, jer će reagovati i zapeniti pre nego što dospeju tamo gde treba da deluju.

Nakon toga uključite najduži program na 90 stepeni, bez veša.

Kako pravilno očistiti veš mašinu

Za temeljno održavanje preporučuje se da povremeno uradite i sledeće:

Izvadite fioku za deterdžent i potopite je 15 minuta u toplu vodu sa alkoholnim sirćetom.

Sipajte dve kašike sode bikarbone u pregradu za deterdžent.

Dodajte dve šolje alkoholnog sirćeta direktno u bubanj.

Pokrenite najduži program na 90 stepeni bez veša.

Starom četkicom očistite gumenu zaptivku, naročito donji deo u kojem se zadržava voda.

Na kraju očistite filter pumpe, koji se obično nalazi iza malih vratanca pri dnu mašine. Pre otvaranja stavite krpu ili plitku posudu, jer može iscuriti određena količina vode.

Filter je deo koji se najčešće zaboravlja

U filteru se vremenom mogu nakupiti dlačice, konci, dugmad, sitni predmeti iz džepova i drugi ostaci koji otežavaju protok vode i mogu doprineti stvaranju neprijatnih mirisa.

Zbog toga je preporučljivo filter očistiti najmanje dva puta godišnje, a češće ako mašinu koristite gotovo svakodnevno.

Šta može najbrže osvežiti mašinu?

Prazan ciklus na 90 stepeni uz dodatak alkoholnog sirćeta često pomaže u uklanjanju dela kamenca, ostataka deterdženta i neprijatnih mirisa koji se zadržavaju u unutrašnjosti mašine.

Ako se ovaj postupak sprovodi jednom mesečno, može doprineti lakšem održavanju uređaja.

Greške koje dovode do neprijatnog mirisa

Nekoliko navika može doprineti stvaranju vlage i naslaga u veš mašini:

Zatvaranje vrata odmah nakon završetka pranja, bez provetravanja bubnja.

Ostavljanje fioke za deterdžent zatvorene dok je još vlažna.

Preterana upotreba omekšivača, zbog koje se stvaraju naslage u cevima i zaptivkama.

Ostavljanje mokrog veša u bubnju satima nakon završetka programa.

Jednostavna navika da vrata i fioku ostavite odškrinute nakon pranja može pomoći da se unutrašnjost mašine brže osuši i smanji mogućnost razvoja neprijatnih mirisa.