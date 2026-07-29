Većina ljudi redovno pere veš, ali zaboravlja da i sama mašina za pranje veša zahteva redovno održavanje. Vremenom se u njenoj unutrašnjosti nakupljaju ostaci deterdženta, kamenac, vlaga i bakterije, što može dovesti do neprijatnih mirisa, slabijih rezultata pranja i kraćeg radnog veka uređaja.

Stručnjaci preporučuju da se veš-mašina temeljno očisti najmanje jednom mesečno kako bi radila efikasno i duže trajala.

Deo koji većina nikada ne očisti

Jedno od najzanemarenijih mesta je fioka za deterdžent.

U njoj se zadržavaju ostaci praška, omekšivača i prljavštine, koji mogu postati pogodno tlo za razvoj buđi i bakterija. Zbog toga je važno redovno izvaditi fioku i oprati je toplom vodom.

Posebnu pažnju treba posvetiti i gumenoj zaptivci oko vrata, naročito kod mašina sa prednjim punjenjem. Na tom mestu često se zadržavaju vlaga, dlačice i nečistoće, pa se lako razvijaju buđ i neprijatni mirisi.

Ne zaboravite ni filter, u kojem se skupljaju kosa, vlakna tkanine i sitni predmeti iz džepova.

Kako sprečiti neprijatne mirise?

Ako vaša mašina ima program za samočišćenje, preporučuje se da ga povremeno pokrenete prema uputstvu proizvođača.

Kod modela koji nemaju ovu opciju, stručnjaci savetuju da povremeno uključite prazan ciklus pranja na visokoj temperaturi uz sredstvo namenjeno čišćenju mašina za veš, a zatim dodatni ciklus ispiranja kako bi se uklonili svi ostaci sredstva.

Nakon svakog pranja ostavite vrata mašine blago otvorena kako bi se unutrašnjost osušila i sprečilo stvaranje buđi. Veš izvadite odmah po završetku programa, a spoljne površine povremeno prebrišite vlažnom krpom.

Da li su sirće i soda bikarbona dobro rešenje?

Iako su alkoholno sirće i soda bikarbona među najpopularnijim kućnim sredstvima za čišćenje, stručnjaci upozoravaju da nisu uvek najbolji izbor za održavanje mašine za pranje veša.

Sirće može pomoći u uklanjanju kamenca, ali nije dovoljno efikasno za uklanjanje bakterija, a njegova česta upotreba može vremenom oštetiti gumene zaptivke i creva.

S druge strane, soda bikarbona može ublažiti neprijatne mirise, ali ne uklanja temeljno naslage niti dezinfikuje unutrašnjost uređaja.

Zbog toga se za redovno održavanje preporučuje upotreba sredstava koja su posebno namenjena za čišćenje mašina za pranje veša.