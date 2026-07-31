Eco program na mašinama za pranje veša i sudova mnogima je prvi izbor jer troši manje vode i električne energije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da njegovo stalno korišćenje nije najbolje rešenje i da na duže staze može dovesti do problema sa samim uređajem.

Iako je Eco režim odličan za uštedu energije, povremeno bi trebalo koristiti i programe sa višom temperaturom kako bi mašina ostala u dobrom stanju.

Zašto Eco program nije dovoljan?

Eco režim radi na nižim temperaturama i koristi manje vode, zbog čega štedi energiju. Međutim, upravo zbog toga masnoća, ostaci deterdženta i druge nečistoće mogu da se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja.

Vremenom se naslage nakupljaju u bubnju, cevima, filterima i drugim delovima mašine, što može dovesti do neprijatnih mirisa, slabijeg rada, pa čak i kvarova.

Problem može biti i kod mašine za sudove

Kod mašina za pranje sudova Eco program često ne zagreva vodu dovoljno da bi efikasno uklonio sve bakterije i mikroorganizme.

Iako posuđe nakon pranja izgleda čisto, niža temperatura ne znači uvek i maksimalnu higijenu, naročito kada se peru veoma zaprljani sudovi.

Kako produžiti vek trajanja uređaja?

Stručnjaci savetuju da se Eco režim koristi za svakodnevno pranje kada posuđe ili veš nisu previše prljavi, ali da se povremeno uključi program sa višom temperaturom.

Ako perete velike količine veša ili veoma masno posuđe, preporučuje se da najmanje jednom nedeljno pokrenete mašinu na programu sa najvišom temperaturom ili na posebnom programu za samočišćenje, ukoliko ga uređaj ima.

Na taj način uklanjaju se naslage koje se vremenom stvaraju u unutrašnjosti aparata i smanjuje rizik od kvarova.

Ne preskačite uputstvo proizvođača

Iako mnogi odmah počnu da koriste novi uređaj, uputstvo za upotrebu često sadrži korisne savete o pravilnom održavanju, preporučenim programima i intervalima čišćenja.

Pravilna kombinacija Eco programa i povremenog pranja na višim temperaturama može pomoći da mašina za veš ili sudove duže radi efikasno, uz manje rizika od skupih popravki.