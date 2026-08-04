Veš-mašina je jedan od najkorišćenijih kućnih uređaja, ali se njeno redovno čišćenje često zanemaruje. Iako svakodnevno pere odeću, u njenoj unutrašnjosti vremenom se nakupljaju ostaci deterdženta i omekšivača, kamenac, vlaga i nečistoće koje mogu izazvati neprijatan miris.

Ako ste primetili da veš nakon pranja više nema osećaj svežine ili da iz bubnja dopire neprijatan miris, možda je vreme za temeljnije čišćenje.

Zašto se koriste limun i pasta za zube?

Na društvenim mrežama sve je popularniji trik koji podrazumeva upotrebu limuna i paste za zube za osvežavanje veš-mašine.

Limun sadrži prirodne kiseline koje mogu pomoći u uklanjanju određenih naslaga i neutralisanju neprijatnih mirisa, dok njegova aroma ostavlja osećaj svežine.

Pasta za zube sadrži blage abrazivne sastojke koji mogu doprineti uklanjanju površinskih naslaga sa pojedinih delova uređaja. Ipak, treba imati u vidu da proizvođači veš-mašina uglavnom preporučuju sredstva namenjena upravo za čišćenje uređaja, pa ovaj trik treba posmatrati kao povremeni način osvežavanja, a ne zamenu za redovno održavanje.

Kako se primenjuje ovaj trik?

Za postupak su potrebni:

jedan limun,

mala količina paste za zube.

Korak 1: Pripremite smesu

Operite limun, presecite ga na pola i iscedite sok u manju posudu. Dodajte malu količinu paste za zube i promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Korak 2: Sipajte u prazan bubanj

Dobijenu mešavinu sipajte direktno u prazan bubanj veš-mašine. Pre toga proverite da u mašini nema odeće.

Korak 3: Pokrenite program na višoj temperaturi

Uključite ciklus pranja na višoj temperaturi i pustite da mašina odradi ceo program bez veša.

Korak 4: Obrišite unutrašnjost

Po završetku programa prebrišite bubanj i gumu oko vrata čistom, suvom krpom. Upravo se na gumi često zadržavaju ostaci deterdženta, vlaga i nečistoće koje pogoduju razvoju buđi.

Na kraju ostavite vrata veš-mašine otvorena nekoliko sati kako bi se unutrašnjost potpuno osušila.

Ne zaboravite delove koji se najviše prljaju

Pored bubnja, pažnju treba obratiti i na:

fioku za deterdžent i omekšivač,

gumu oko vrata,

filter pumpe (u skladu sa uputstvom proizvođača),

odvodne otvore.

Upravo se na tim mestima najčešće nakupljaju ostaci koji mogu izazvati neprijatan miris.

Kako sprečiti neprijatne mirise?

Da bi veš-mašina duže ostala čista i sveža, korisno je usvojiti nekoliko jednostavnih navika:

ostavite vrata otvorena nakon svakog pranja kako bi se bubanj osušio,

ne koristite više deterdženta i omekšivača nego što je preporučeno,

povremeno uključite prazan ciklus pranja na visokoj temperaturi,

obrišite vodu koja ostane na gumi oko vrata.

Redovno održavanje može pomoći da veš bude prijatnijeg mirisa, ali i da se produži radni vek uređaja.