Mnogi veruju da će skupi omekšivači učiniti peškire mekanim i prijatnim na dodir, ali stručnjaci upozoravaju da upravo oni mogu biti razlog zbog kojeg frotir vremenom postaje grub i gubi moć upijanja. Dobra vest je da postoji jednostavan trik sa sastojcima koje već imate kod kuće.

Sirće i soda umesto omekšivača

Za redovno održavanje peškira dovoljno je da u pregradu za omekšivač sipate dve kašike belog alkoholnog sirćeta, dok jednu kašiku sode bikarbone stavite direktno u bubanj pre ubacivanja peškira.

Sirće pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta i kamenca iz vlakana, dok soda bikarbona doprinosi uklanjanju nečistoća. Tokom ispiranja miris sirćeta potpuno nestaje, pa peškiri ostaju sveži i bez neprijatnih mirisa.

Zašto peškiri postaju grubi?

Jedan od najčešćih razloga jeste preterana upotreba omekšivača. On ostavlja tanak sloj na vlaknima koji vremenom smanjuje moć upijanja i čini peškire sve tvrđim.

Problem može da predstavlja i prevelika količina deterdženta, jer se njegovi ostaci zadržavaju u vlaknima i dodatno ih ukrućuju.

Kako vratiti mekoću starim peškirima?

Ako su peškiri već postali grubi, prvo ih operite bez deterdženta, uz pola šolje belog alkoholnog sirćeta na programu od 60 stepeni. Ovaj ciklus pomoći će da se uklone naslage omekšivača i deterdženta.

Nakon toga odmah uključite još jedno pranje sa uobičajenom količinom deterdženta i jednom kašikom sode bikarbone. Već posle ovog postupka peškiri mogu postati znatno mekši.

Koliko deterdženta je dovoljno?

Kod peškira često nije potrebno koristiti punu preporučenu dozu. U mnogim slučajevima dovoljna je približno polovina količine navedene na pakovanju, jer se višak deterdženta teško ispira iz gustih frotirskih vlakana.

Greška koju mnogi prave leti

Iako je praktično sušiti peškire na direktnom suncu, dugotrajno izlaganje jakim UV zracima može učiniti vlakna tvrđim. Ako je moguće, sušite ih u hladu ili na mestu koje je dobro provetreno.

Pre nego što ih okačite, nekoliko puta ih snažno protresite kako bi se vlakna razdvojila i ostala mekša nakon sušenja.

Takođe, izbegavajte prepunjavanje bubnja mašine za pranje veša, jer peškiri moraju imati dovoljno prostora da se dobro operu i isperu.

Kada je vreme za nove peškire?

Ako su vlakna potpuno istrošena, a podloga peškira počinje da se nazire, čak ni najbolji trikovi neće vratiti prvobitnu mekoću. U tom slučaju zamena peškira je najbolje rešenje.

Važno: Nikada ne mešajte alkoholno sirće i izbeljivač tokom istog ciklusa pranja, jer njihova kombinacija može stvoriti štetne gasove.