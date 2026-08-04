Mnogi proizvodi iz ostave mogu se koristiti i nakon datuma označenog kao „najbolje upotrebiti do“, pod uslovom da su pravilno skladišteni i da ne pokazuju znake kvarenja. Međutim, postoje namirnice kod kojih istek roka ili nepravilno čuvanje mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Važno je razlikovati oznake na ambalaži. Natpis „najbolje upotrebiti do“ odnosi se pre svega na kvalitet proizvoda, dok oznaka „upotrebiti do“ označava krajnji rok bezbedne upotrebe, naročito kod lako kvarljive hrane.

Stručnjaci upozoravaju da određene namirnice mogu postati pogodno tlo za razvoj bakterija, plesni ili toksina koji izazivaju trovanje hranom, praćeno simptomima poput mučnine, povraćanja, dijareje i grčeva.

1. Brašno

Iako deluje bezazleno, brašno se smatra sirovom namirnicom. Žitarice od kojih se proizvodi mogu biti kontaminirane bakterijama poput Ešerihije koli (E. coli) i Salmonele, koje se uništavaju tek tokom pečenja ili kuvanja.

Zbog toga nije preporučljivo jesti sirovo testo ili smesu sa brašnom.

Integralno brašno, zbog većeg sadržaja prirodnih ulja, ima kraći rok trajanja i obično se može čuvati tri do šest meseci. Belo brašno traje duže – od šest meseci do godinu dana.

Pre upotrebe obratite pažnju na izgled i miris. Ako brašno promeni boju, ima grudvice, tragove buđi ili neprijatan kiselkast miris, treba ga baciti.

2. Pirinač

Sirovi beli pirinač može trajati i do dve godine ako se pravilno čuva, dok smeđi pirinač zbog većeg sadržaja ulja uglavnom traje oko godinu dana.

Posebnu pažnju treba obratiti na kuvani pirinač. On može sadržati spore bakterije Bacillus cereus, koje mogu preživeti kuvanje. Ako kuvani pirinač dugo stoji na sobnoj temperaturi, bakterije se mogu razmnožiti i povećati rizik od trovanja hranom.

3. Formula za odojčad

Za razliku od mnogih drugih proizvoda, kod formule za bebe ne postoji prostor za odstupanje od roka trajanja.

Nakon datuma „upotrebiti do“ proizvođači više ne garantuju nutritivnu vrednost niti bezbednost proizvoda. Posle isteka roka povećava se i rizik od bakterijske kontaminacije, koja može biti posebno opasna za odojčad.

Neotvorena pakovanja treba čuvati na hladnom i suvom mestu, a nakon otvaranja prah je preporučljivo potrošiti u roku od mesec dana.

4. Krompir

Krompir se u odgovarajućim uslovima može čuvati mesec do dva dana na hladnom, tamnom i suvom mestu.

Kada omekša, počne da buđa ili razvije velike zelene klice, više nije bezbedan za upotrebu.

Klice i zeleni delovi krompira mogu sadržati povećane količine prirodnog toksina solanina, koji u većim količinama može izazvati mučninu, povraćanje, dijareju i glavobolju.

5. Oštećene konzerve

Konzervisana hrana može trajati godinama, ali samo ako je ambalaža neoštećena.

Duboka udubljenja, rđa, naduven poklopac ili curenje mogu biti znak da je narušena zaštita proizvoda i da postoji rizik od razvoja opasnih bakterija.

Posebno je opasan Clostridium botulinum, bakterija koja proizvodi toksin odgovoran za botulizam – retku, ali veoma ozbiljnu bolest.

Ako je konzerva naduvena, zarđala ili vidno oštećena, ne treba je otvarati niti konzumirati njen sadržaj.

Kako bezbedno čuvati namirnice?

Da biste smanjili rizik od kvarenja hrane:

čuvajte namirnice na suvom i hladnom mestu;

nakon otvaranja ambalažu dobro zatvorite;

poštujte uputstva proizvođača o skladištenju;

redovno proveravajte izgled, miris i teksturu hrane;

ne konzumirajte proizvode sa oznakom „upotrebiti do“ nakon isteka roka.

Iako mnoge namirnice mogu ostati bezbedne i nakon datuma označenog kao „najbolje upotrebiti do“, kod hrane koja pokazuje znake kvarenja ili nosi povećan mikrobiološki rizik najbezbednije je ne rizikovati i baciti je.