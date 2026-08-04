Na TikToku i drugim društvenim mrežama hiljade ljudi snimaju trenutak kada prvi put otvaraju konzervu fermentisane ribe, a njihove reakcije često postaju viralne.

Pravila izazova su jednostavna – potrebno je otvoriti konzervu i probati njen sadržaj. Međutim, upravo taj prvi korak za mnoge predstavlja najveći problem. Čim se limenka otvori, oslobađa se veoma snažan miris koji brojni učesnici opisuju kao mešavinu trule ribe, sumpora i pokvarene hrane.

Na snimcima se često mogu videti ljudi koji odmah zatvaraju nos, povlače se nekoliko koraka unazad ili se bore sa mučninom. Upravo zbog takvih reakcija ovaj izazov postao je jedan od najgledanijih kada je reč o neobičnim gastronomskim iskustvima.

Ipak, iza viralnog trenda krije se vekovna tradicija. Surströmming se pravi od baltičke haringe koja se prvo soli, a zatim ostavlja da fermentiše nekoliko meseci. Proces fermentacije nastavlja se i nakon pakovanja, zbog čega se u konzervi stvaraju gasovi koji je često naduvaju.

U Švedskoj postoji gotovo nepisano pravilo da se surströmming otvara isključivo na otvorenom prostoru. Razlog je veoma jednostavan – intenzivan miris može dugo da se zadrži u zatvorenim prostorijama i teško se uklanja. Zbog toga ga mnogi degustiraju u dvorištu, bašti ili pored vode, naročito tokom letnje sezone kada je najpopularniji.

Popularnost na društvenim mrežama učinila je ovaj specijalitet poznatim širom sveta. Mnogi danas kupuju konzervu samo kako bi snimili reakciju za internet, često noseći zaštitne rukavice, naočare ili maske. Iako su mišljenja podeljena, jedno je sigurno – malo koja namirnica uspeva da izazove toliko iznenađenja, smeha i neverice kao fermentisana švedska haringa koja je postala globalni viralni fenomen.