Tokom letnjih dana dovoljno je da na nekoliko minuta otvorite prozor, a muve već pronađu put do doma. Umesto da odmah posegnete za jakim hemijskim sprejevima, mnogi biraju prirodna rešenja koja se lako pripremaju od sastojaka koje već imaju u kuhinji.
Jedan od popularnijih kućnih trikova uključuje limun, ruzmarin i cimet – kombinaciju intenzivnih mirisa koju ljudi uglavnom smatraju prijatnom, dok pojedini insekti takve arome izbegavaju.
Tri sastojka za domaći repelent
Za pripremu ovog prirodnog spreja potrebno je:
- 1 limun
- nekoliko grančica ruzmarina
- 1 do 2 štapića cimeta
- voda
Ova kombinacija se često koristi u domaćim receptima za osvežavanje prostora, ali i kao prirodna pomoć u odbijanju muva.
Kako se priprema?
Limun isecite na kriške, dodajte ruzmarin i štapiće cimeta, pa sve prelijte vodom.
Smesu zagrejte do ključanja, zatim smanjite temperaturu i ostavite da lagano kuva dva do tri sata kako bi se prirodne arome oslobodile u vodi.
Kada se tečnost potpuno ohladi, procedite je i sipajte u bočicu sa raspršivačem.
Dobijenim sprejom naprskajte okvire prozora, vrata, terasu ili druga mesta kroz koja muve najčešće ulaze u dom.
Zašto se koriste baš limun, ruzmarin i cimet?
Limunova kora sadrži limonen – prirodno jedinjenje karakterističnog citrusnog mirisa koje se koristi i u pojedinim proizvodima za odbijanje insekata.
Ruzmarin je bogat etarskim uljima poput cineola i kamfora, dok cimet sadrži cimetni aldehid. Upravo se ova jedinjenja često dovode u vezu sa odbijajućim dejstvom na određene vrste insekata.
Ipak, važno je naglasiti da prirodni repelenti ne pružaju istu efikasnost kao registrovana sredstva za suzbijanje insekata. Njihov učinak može varirati u zavisnosti od koncentracije, prostora i broja insekata.
Kako dodatno smanjiti broj muva u domu
Osim korišćenja prirodnih mirisa, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti manjem broju muva u kući:
- Ne ostavljajte hranu nepokrivenu.
- Redovno praznite i perite kantu za smeće.
- Odmah uklanjajte mrvice i ostatke hrane sa radnih površina.
- Voće čuvajte u zatvorenim posudama ili frižideru kada je to moguće.
- Postavite zaštitne mrežice na prozore i vrata.
Kombinacija urednog prostora i prirodnih mirisa može pomoći da tokom toplih dana u domu bude manje muva, bez potrebe za čestom upotrebom hemijskih sprejeva.
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