Tokom letnjih dana dovoljno je da na nekoliko minuta otvorite prozor, a muve već pronađu put do doma. Umesto da odmah posegnete za jakim hemijskim sprejevima, mnogi biraju prirodna rešenja koja se lako pripremaju od sastojaka koje već imaju u kuhinji.

Jedan od popularnijih kućnih trikova uključuje limun, ruzmarin i cimet – kombinaciju intenzivnih mirisa koju ljudi uglavnom smatraju prijatnom, dok pojedini insekti takve arome izbegavaju.

Tri sastojka za domaći repelent

Za pripremu ovog prirodnog spreja potrebno je:

1 limun

nekoliko grančica ruzmarina

1 do 2 štapića cimeta

voda

Ova kombinacija se često koristi u domaćim receptima za osvežavanje prostora, ali i kao prirodna pomoć u odbijanju muva.

Kako se priprema?

Limun isecite na kriške, dodajte ruzmarin i štapiće cimeta, pa sve prelijte vodom.

Smesu zagrejte do ključanja, zatim smanjite temperaturu i ostavite da lagano kuva dva do tri sata kako bi se prirodne arome oslobodile u vodi.

Kada se tečnost potpuno ohladi, procedite je i sipajte u bočicu sa raspršivačem.

Dobijenim sprejom naprskajte okvire prozora, vrata, terasu ili druga mesta kroz koja muve najčešće ulaze u dom.

Zašto se koriste baš limun, ruzmarin i cimet?

Limunova kora sadrži limonen – prirodno jedinjenje karakterističnog citrusnog mirisa koje se koristi i u pojedinim proizvodima za odbijanje insekata.

Ruzmarin je bogat etarskim uljima poput cineola i kamfora, dok cimet sadrži cimetni aldehid. Upravo se ova jedinjenja često dovode u vezu sa odbijajućim dejstvom na određene vrste insekata.

Ipak, važno je naglasiti da prirodni repelenti ne pružaju istu efikasnost kao registrovana sredstva za suzbijanje insekata. Njihov učinak može varirati u zavisnosti od koncentracije, prostora i broja insekata.

Kako dodatno smanjiti broj muva u domu

Osim korišćenja prirodnih mirisa, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti manjem broju muva u kući:

Ne ostavljajte hranu nepokrivenu.

Redovno praznite i perite kantu za smeće.

Odmah uklanjajte mrvice i ostatke hrane sa radnih površina.

Voće čuvajte u zatvorenim posudama ili frižideru kada je to moguće.

Postavite zaštitne mrežice na prozore i vrata.

Kombinacija urednog prostora i prirodnih mirisa može pomoći da tokom toplih dana u domu bude manje muva, bez potrebe za čestom upotrebom hemijskih sprejeva.