Nema ničeg prijatnijeg od doma koji miriše sveže i čisto čim otvorite vrata. Ipak, čak i kada redovno brišete prašinu, usisavate i perete podove, neprijatni mirisi mogu se zadržavati mnogo duže nego što očekujete.

Problem je u tome što se izvor ustajalog mirisa često krije na mestima koja mnogi retko proveravaju i čiste. Vlaga, ostaci hrane, bakterije i buđ lako se nakupljaju u pojedinim delovima doma i postaju uzrok neprijatnog vazduha u prostorijama.

Stručnjaci upozoravaju da pojedini kućni aparati i svakodnevni predmeti mogu postati pravo leglo bakterija ako se ne održavaju pravilno.

Kanta za smeće

Iako mnogi redovno menjaju kese za smeće, sama kanta često ostaje puna bakterija i nečistoća.

Mrvice, prosute tečnosti i ostaci hrane vremenom se lepe za unutrašnje zidove i stvaraju težak miris koji se širi kuhinjom.

Preporučuje se povremeno pranje kante toplom vodom, sapunom i blagim dezinfekcionim sredstvom, a korisno je i posipanje sode bikarbone na dno kako bi upila neprijatne mirise.

Mokra odeća u korpi za veš

Vlažni peškiri, sportska odeća i mokra garderoba veoma brzo razvijaju neprijatan miris zbog vlage i razvoja bakterija.

Problem je posebno izražen kada se korpa za prljav veš drži u kupatilu, gde ima mnogo pare i vlage.

Stručnjaci savetuju da mokru odeću perete što pre i da korpu držite u što suvljoj prostoriji.

Posteljina može zadržavati ustajao miris

Čak i uredna spavaća soba može imati neprijatan miris ako se posteljina ne pere dovoljno često.

Čaršavi, jastučnice i ćebad upijaju znoj, prirodna ulja kože i prašinu, pa vremenom mogu ostaviti osećaj ustajalog vazduha u prostoriji.

Preporuka je da se posteljina pere najmanje jednom nedeljno kako bi krevet ostao svež i prijatan.

Mašina za pranje veša

Mašine za veš, naročito modeli sa prednjim punjenjem, često skupljaju vlagu oko gume na vratima i u fioci za deterdžent.

Ako vrata ostaju stalno zatvorena nakon pranja, razvijaju se buđ i neprijatni mirisi.

Stručnjaci preporučuju da vrata mašine ostavite otvorena nekoliko sati nakon pranja i redovno čistite gumu i fioku mešavinom sirćeta i sode bikarbone.

Mašina za pranje sudova

Iako služi za čišćenje posuđa, mašina za sudove može postati jedan od glavnih izvora neprijatnih mirisa u kuhinji.

Ostaci hrane, masnoća i vlaga stvaraju idealne uslove za razvoj bakterija, posebno u filteru i oko zaptivki vrata.

Kako biste sprečili širenje neprijatnog mirisa, preporučuje se redovno čišćenje filtera i povremeno uključivanje praznog ciklusa pranja na visokoj temperaturi.