Tokom letnjih meseci, visoke temperature i sparne noći uzrokuju da čaršavi i jastučnice brzo izgube svoj svež miris, čak i ako su tek oprani.

Zato mnogi posežu za kupovnim sprejevima za tekstil, ali oni često sadrže intenzivne mirise koji mogu ostati na tkanini ili izazvati iritaciju kod osetljivijih osoba. Umesto toga, jednostavno rešenje može biti domaći sprej napravljen od prirodnih sastojaka, koji se može pripremiti za samo nekoliko minuta.

Kombinacija mente i lavande je posebno pogodna za letnji period. Miris mente daje prostoriji osećaj svežine i prozračnosti, dok lavanda donosi blagu, umirujuću aromu koja može doprineti opuštanju pre spavanja. Dovoljno je da lagano poprskate jastučnice i čaršav neposredno pre spavanja kako bi posteljina dobila svež i prijatan miris.

Ako vam se ne sviđa miris mente, možete ga zameniti eteričnim uljem eukaliptusa ili limunske trave. Obe opcije ostavljaju osećaj svežine i mogu biti odličan izbor za tople letnje noći.

Za pripremu spreja dovoljno je sipati vodu u bočicu sa raspršivačem i dodati nekoliko kapi eteričnog ulja nane i lavande. Smesu treba dobro promućkati pre svake upotrebe, a zatim lagano poprskati po posteljini, vodeći računa da tkanina ne bude previše natopljena, piše klix.ba.

Ovaj jednostavan trik će pomoći da vaša posteljina i spavaća soba lepo i osvežavajuće mirišu, što može učiniti letnje noći mnogo prijatnijim.