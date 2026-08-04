Pogrebnik iz Istočnog Rajdinga u Jorkširu podelio je svoja neobična iskustva za koja veruje da imaju paranormalno objašnjenje.

Jezive priče

Iako mnoge njegove priče zvuče jezivo, kaže da ga one nimalo ne plaše.

Ako postoji zanimanje od kojeg biste očekivali da se susretne sa natprirodnim pojavama, onda je to verovatno pogrebnik. Upravo o tome govorio je Džejkob Volš iz Gula u Istočnom Rajdingu, koji na TikToku objavljuje sadržaj pod nazivom "Yorkshire Funeral Director".

U jednom od svojih videa postavio je pitanje: – Da li sam video duhove? Da li sam ih doživeo?

Zatim je odgovorio:

– Osetio sam nečije prisustvo, najčešće u mrtvačnici, što je sasvim razumljivo jer tamo počivaju ljudi o kojima brinem.

Osetio sam kako me neko tapše po leđima

Džejkob priznaje da je u početku mislio da je sve posledica umora, jer često radi do kasno u noć.

– Mislio sam da mi se priviđa zbog iscrpljenosti, ali vremenom se dogodilo sve više stvari zbog kojih sam promenio mišljenje – rekao je.

Najviše ga je zbunilo ono što opisuje kao fizički dodir. – Definitivno sam osećao kako me neko tapše po leđima. Dešavale su se i druge čudne stvari koje jednostavno ne mogu da objasnim. Ali, kao što uvek kažem – ne plašite se mrtvih, živi su ti koji mogu da vas povrede.

Na pitanje zašto bi ga, prema njegovom mišljenju, duhovi dodirivali po ramenu, Džejkob ima svoje objašnjenje.

– Verujem da je to znak da radim pravu stvar za njih i to mi je najvažnije. Uvek razgovaramo sa ljudima o kojima brinemo. Ujutru im poželimo dobro jutro, a svake večeri im kažem laku noć.

Na kraju je poručio: – Ako nas zaista posmatraju, neka bude tako. Niko od nas ne zna šta postoji posle smrti i nisam ovde da tvrdim da znam odgovor.

Mnogi ljudi su podelili svoja iskustva

Njegova objava podstakla je brojne ljude da podele slična iskustva.

Jedan pogrebnik napisao je:

– Više puta sam u ranim jutarnjim satima čuo korake u mrtvačnici.

Drugi je dodao:

– Radio sam sam u različitim pogrebnim preduzećima i više puta sam čuo kako neko hoda na spratu, iako nije bilo nikoga. Nikada me to nije uplašilo.

Druga korisnica TikToka prisetila se neobičnog događaja tokom sahrane svoje majke.

– U pogrebnom salonu pregorela je sijalica. Kada je pogrebnik ustao da je zameni, sama se ponovo upalila. Rekao je da je to čudno, a ja sam odgovorila da je moja mama bila medijum i da mi na taj način šalje poruku, prenosi Mirror.