Kako tvrdi, na plažu je sa porodicom i bebom stigla rano ujutru, ali je jedva pronašla slobodan prostor zbog peškira i drugih stvari ostavljenih kao svojevrsna „rezervacija“ mesta.

"Ovo je prešlo svaku meru"

U objavi je izrazila nezadovoljstvo ovakvom praksom i poručila da bi, po njenom mišljenju, trebalo uvesti kazne za ostavljanje peškira satima bez prisustva vlasnika.

Snimak je izazvao brojne reakcije, a mnogi korisnici društvenih mreža podelili su slična iskustva sa letovanja.

Šta kažu propisi?

Prema važećim pravilima u Hrvatskoj, plaže predstavljaju pomorsko dobro i moraju biti dostupne svim građanima i turistima pod jednakim uslovima.

To znači da ostavljanje peškira ili drugih rekvizita ne predstavlja zakonski način rezervisanja mesta na plaži.

Isto važi i za izdavaoce ležaljki i suncobrana.

Neiskorišćene ležaljke ne bi trebalo unapred da zauzimaju prostor na plaži, već se postavljaju tek kada ih gost iznajmi.

Plaže su dostupne svima

Većina plaža u Hrvatskoj otvorena je za javnost, uključujući i one koje se nalaze ispred hotela, kampova ili turističkih kompleksa.

Posetioci imaju pravo da koriste sopstvene peškire, suncobrane, hranu i piće, dok hoteli i koncesionari mogu da naplaćuju samo usluge koje pružaju, poput ležaljki ili suncobrana.

Izuzeci od ovog pravila postoje samo u posebnim slučajevima, poput pojedinih zdravstvenih ustanova, označenih nudističkih plaža ili područja sa posebnim režimom pristupa.

Sve češće rasprave o ostavljanju peškira pokazuju da ova praksa i dalje izaziva nezadovoljstvo među turistima, posebno tokom vrhunca letnje sezone kada je svaki slobodan metar na plaži dragocen.