Davud Puškić uhapšen je u Sarajevu zbog sumnje da je sinoć u ulici Kunduržiluk na Baščaršiji, naočigled brojnih građana i turista, s fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu, saznaje Istraga.

Nakon sinoćnje pucnjave, večeras je došlo do novog povezanog incidenta. Prema informacijama Istrage, Admir Džono i Nihad Haskić, vlasnici nargila bara na koji je pucao Puškić, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana Puškića i fizički ga napali.

Sulejman se peške kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo "rendž rover" u kojem su bile tri osobe - Džono, Haskić i Adin Rustempašić. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zapretio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on “imati alibi jer je bio u policiji”.

Posle ovih njegovih reči, trojica muškaraca su izašla iz automobila i fizički nasrnula na Puškića. Tom prilikom su mu oduzeli pištolj, izvadili okvir i metak iz cevi i ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta su odvedeni u stanicu.

Kako se nezvanično saznaje, tužiteljka je naložila da se Sulejman Puškić liši slobode, a Džono, Haskić i Rustempašić će biti saslušani i pušteni na slobodu.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo osiguravaju područje kod Latinske ćuprije, gde je još u toku uviđaj.

Alo/Dnevni avaz

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