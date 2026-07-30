Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, posebno zato što je mladić ceo događaj snimio i objavio na društvenim mrežama.

Video objavio na Instagramu

Incident se dogodio 12. marta u jednom tržnom centru u Singapuru.

Na snimku koji je objavio vidi se kako uzima slamku iz automata, liže je, a zatim je vraća na mesto. Uz video je, prema navodima medija, napisao poruku: „Grad nije bezbedan.“

Ubrzo nakon objave protiv njega je pokrenut postupak zbog narušavanja javnog reda i higijenskih standarda.

Sud uzeo u obzir da nije bilo povređenih

Za ovo krivično delo u Singapuru je predviđena i kazna zatvora do tri meseca.

Ipak, sud je ocenio da je u pitanju prekršaj manje težine i izrekao minimalnu novčanu kaznu.

Sudija je naveo da, imajući u vidu godine optuženog i okolnosti slučaja, nema osnova za izricanje alternativnih mera poput uslovne kazne ili rada u zajednici.

Tužilaštvo je takođe istaklo da nije utvrđeno da je neko kasnije koristio spornu slamku, zbog čega nije bilo dokaza da je nastala konkretna šteta.

Kompanija zamenila sve slamke

Kompanija iJooz, koja upravlja automatom za ceđeni sok od pomorandže, saopštila je da je nakon incidenta preventivno zamenila svih 500 slamki koje su se nalazile u uređaju.

Ovaj neobičan slučaj ponovo je otvorio raspravu o tome koliko objave na društvenim mrežama mogu imati ozbiljne posledice, posebno kada uključuju postupke koji narušavaju higijenu ili javni red.