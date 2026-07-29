Ester Sturrus, koja radi za holandsku avio-kompaniju KLM, savetuje putnicima da zakotrljaju flašicu vode ispod hotelskog kreveta i provere da li će izaći sa druge strane. Na taj način mogu da se uvere da se ispod kreveta ne krije neko nepozvan.

Prednost ovog trika je što ne morate sami da zavirujete ispod kreveta i rizikujete neprijatno iznenađenje ako se tamo zaista nešto ili neko nalazi.

Umesto flašice vode mogu da posluže i drugi predmeti koji mogu da se zakotrljaju, poput limenke pića ili bočice kozmetičkog proizvoda.

Ipak, stjuardesa napominje da ovaj trik ima smisla samo u hotelskim sobama u kojima krevet ima dovoljno prostora ispod sebe da bi se neko ili nešto moglo sakriti. Reakcije korisnika na društvenim mrežama bile su podeljene. Dok su jedni pohvalili ideju kao „odličan savet“, drugi smatraju da je reč o preteranom oprezu.

„Koliko puta ste zapravo pronašli nekoga ispod kreveta? Zvuči pomalo suludo“, napisao je jedan korisnik.

Pored ovog saveta, Sturrus svojim više od 220.000 pratilaca deli i druge praktične trikove za putovanja. Jedan od njih je korišćenje vešalice sa štipaljkama za pantalone kako bi se spojile hotelske zavese koje ne mogu potpuno da se zatvore.

Još jedan koristan trik odnosi se na četkicu za zube – dovoljno je da papirnu čašu okrenete naopako, napravite mali otvor na dnu i kroz njega provučete dršku četkice. Tako će glava četkice ostati zaštićena od kapljica vode i nečistoća u kupatilu, piše Nypost.