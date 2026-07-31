OVAN

POSAO: Odličan je dan za izbor novog poslovnog saradnika. Upoznajte osobu koja vam se na prvi pogled dopada. Kroz razgovor shvatate da imate slične radne navike i način razmišljanja.

LJUBAV: Razmišljate o osobi koja vam se dopada, ali kojoj sigurno nećete prići. Razlog je status. Razmišljate nostalgično kako bi bilo dobro da ste je ranije sreli dok je bila slobodna.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate. Pazite na zdrav režim ishrane. Sem toga, trudite se da u fizičkom smislu budete aktivni. Radite sve što je vašoj moći da održite zdravlje.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Samostalno donosite odluke i svi konci su u vašim rukama. Određne poslovne planove držite u tajnosti jer su u fazi izrade.

LJUBAV: Interesuje vas osoba sa kojom je moguća veza na daljinu. Vama to nije problem, ali niste sigurni kako druga strana posmatra takav tip veze. Nadate se da nema ništa protiv.

ZDRAVLJE: Prilično ste opušteni kad je ishrana u pitanju. Pokušajte da se suzdržite i da izbegnete prejedanje. Skloni ste slatkišima tako da je moguć nagli skok šećera.

BLIZANCI

POSAO: Osećate se dobro jer su vaše poslovne ideje realizovane i daju ogroman doprinos. Dobra ideja se pokazuje korisnom u praksi. Kreativni ste i razmišljate o drugim rešenjima.

LJUBAV: Dopada vam se osoba kojoj ne znate kako da priđete. Ona ima status vašeg prijatelja i zbog toga se plašite reakcije u slučaju da predložite nešto više od prijateljstva.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive. Izbegavajte žurbu. Može se desiti da u nekoj žurbi dođe do povrede što bi prouzrokovalo nedostak kretanja u dužem vremenskom intervalu.

RAK

POSAO: Vaše zalaganje na radu i uspesi su primećeni od strane nadređene osobe. Očekuju vas nove obaveze koje nose sa sobom veću dozu odgovornosti. Uzbuđeni ste zbog toga.

LJUBAV: Niste u potpunosti iskreni prema bračnom partneru. Sigurni ste da bi vas sasekao negativnim komentarima zbog načina trošenja novca, pa mu prećutkujete neke troškove.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Imate prilično odgovaran stav prema zdravlju tako da radite sve što je u vašoj moći da ga zaštitite i izbegnete potencijalne zdravstvene probleme.

LAV

POSAO: Imate odgovoran stav prema obavezama. Sve ste detaljno isplanirali i sada odrađujete obaveze stavku po stavku. Nema zastoja. Zadovoljni ste jer se posao razvija.

LJUBAV: U mislima vam je bivši partner. Ostao vam je u jako lepom sećanju i bilo bi dam drago da ga ponovo vidite. Niste sigurni kakav stav ima prema vama, pa ne inicirate kontakt.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravstvena situacija je stabilna. Trudite se da kvalitetnim navikama održite postojeće zdravstveno stanje i u tome ste uspešni.

DEVICA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Iako ste uložili puno truda u realizaciju poslovnih planova rezultati su daleko niži od očekivanih. Nije vam jasno u čemu je problem.

LJUBAV: Inicirate razgovor sa bračnim partnerom. Razlog je vaša želja za odlaskom u inostranstvo. Ne želite da idete sami pa vas zanima šta partner misli o odlasku.

ZDRAVLJE: Nervni sistem je osetljiv. Dovoljna vam je mala sitnica da vas poremeti i izbaci iz takta. Pokušajte da svesno izbegavate stres i da ne reagujete impulsivno.

VAGA

POSAO: Situacija na poslu je stabilna. Odrađujete obaveze u opuštenoj atmosferi. U fazi ste kreativnosti pa osmišljavate neke originalne poslovne koncepte. Zadovoljni ste.

LJUBAV: Veza se ne razvija onako kako želite. Imate želju da partner bude drugačiji, da se promeni, da bude malo više po vašem ukusu. Partner odbija sve vaše sugestije.

ZDRAVLJE: Jako ste osetljivi na određene alergene. Iz tog razloga postoji mogućnost da organizam malo burnije odreaguje. Gledajte da vam neko priručno sredstvo bude pri ruci.

ŠKORPIJA

POSAO: Svu svoju energiju usmeravate u oblast posla. Konačno rešavate probleme koji su vas mučili duži vremenski period. Osećate zadovoljstvo zbog postignutog uspeha.

LJUBAV: Održavate intenzivan kontakt sa simpatijom. Sigurni ste da je druga strana zainteresovana za vas. Puštate da se odnos spontano razvija, bez ikakvog pritiska.

ZDRAVLJE: Bubrezi su osetljivi. Ukoliko primetite bilo kakve simptome reagovaće odmah. Svesni da je najbolje brzo reagovanje u cilju sprečavanja daljeg širenja problema.

STRELAC

POSAO: Očekuje vas novo poslovno poznanstvo. Imate utisak da ste konačno upoznali osobu sa kojom možete da ostvarite kvalitetnu saradnju. Vi takođe ostavljate povoljan utisak.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Uživate u društvu šarmantne koleginice. Jasno vam je da su simpatije obostrane. Nadate se da potencijalna veza neće da utiče na poslovnu saradnju.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu. Skloni ste prejedanju. Sledeći problem je sklonost ka slatkišima tako da su velike šanse da količina šećera u krvi poprimi veće razmere.

JARAC

POSAO: Zanima vas isključivo priliv finansijskih sredstava. Odličan je dan za uspostavljanje dogovora sa sponzorom, kao i za razgovor u banci u cilju uzimanja kredita.

LJUBAV: Zadovoljni ste kako se veza razvija. Partner ima sve osobine koje cenite i koje vam odgovaraju. Sigurni ste da ste našli partnera sa kojim možete biti do kraja života.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Ne može se reći da nešto posebno brinete o njemu. Deluje da je organizam snažan, pa vi onda imate utisak da ne treba išta da radite po pitanju zdravlja.

VODOLIJA

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Saradnja sa inostranim partnerima ne daje očekivane rezultate. Mislili ste da ćete ih ubediti u svoje ideje, ali od toga nema ništa.

LJUBAV: Komunicirate sa više osoba. Nijedna od njih ne uspeva da vas probudi u emotivnom smislu. Druženje je neobavezno. Imate želju da sretnete nekog zanimljivog.

ZDRAVLJE: Pripazite na ishranu. Stomak je prilično osetljiv pa su mogući problemi. Stomak čak može da vam reaguje na nervoj bazi s obzirom da ste prilično osetljivi.

RIBE

POSAO: Fokusirani ste na poslovne obaveze, ambiciozni i uspešni. Zadovoljni ste finansijama, a današnji dobitak samo još pospešuje vaše dobro raspolođenje.

LJUBAV: Očekuje vas donošenje ozbiljne, zajedničke odluke sa bračnim partnerom. Njega zanima odlazak u inostranstvo. Vi još uvek nemate jasan stav o tom pitanju.

ZDRAVLJE: Skloni ste alergijama. Deluje da su slabe šanse da ih predupredite. Najbolje da držite neko sredstvo pored sebe koje koristite kada se alergijske reakcije pojave.