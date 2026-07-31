Avgust donosi snažnu energiju, nove prilike i želju za promenama. Mnogi će ovog meseca preispitati svoje prioritete, doneti važne odluke i otvoriti novo životno poglavlje. Dok će pojedini znakovi zablistati na poslovnom planu, drugima će zvezde doneti neočekivane ljubavne susrete i emotivna iznenađenja.

Pročitajte šta vaš horoskopski znak očekuje tokom avgusta.

Ovan

Avgust vam donosi potrebu da usporite i bolje organizujete svakodnevne obaveze. Početak meseca pogodan je za sređivanje doma i završavanje poslova koje ste dugo odlagali. Kroz razgovor sa starim poznanikom može se pojaviti zanimljiva poslovna prilika.

Na ljubavnom planu očekuju vas prijatna iznenađenja. Zauzeti Ovnovi uživaće u pažnji partnera, dok slobodni mogu upoznati osobu na sasvim neočekivanom mestu.

Bik

Pred Bikovima je mesec u kojem će mnoge stvari konačno doći na svoje mesto. Poslovni trud mogao bi biti nagrađen, a moguće je i prijatno finansijsko iznenađenje.

Ljubavni život biće ispunjen toplinom i zajedničkim trenucima. Slobodni Bikovi mogli bi da započnu zanimljivo poznanstvo sa osobom koja ih osvaja iskrenošću.

Blizanci

Avgust donosi mnogo novih kontakata, ideja i prilika za učenje. Važno je da dobro organizujete vreme kako biste iskoristili sve mogućnosti koje vam se budu ukazale.

U ljubavi vas očekuje više spontanosti. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu na druženju ili događaju kojem nisu planirali da prisustvuju.

Rak

Rakovima avgust donosi više energije i želju za promenama u svakodnevnom životu. Poslovna prilika može stići preko prijatelja ili poznanika.

Na emotivnom planu partner će pokazati koliko mu je stalo kroz male, ali značajne gestove. Slobodni Rakovi mogli bi da započnu nežnu ljubavnu priču.

Lav

Pred Lavovima je dinamičan mesec pun novih iskustava. Poslovne ideje koje se sada pojave mogle bi doneti značajne rezultate u narednom periodu.

Ljubavni život biće ispunjen strašću i uzbuđenjima, dok slobodne Lavove očekuje zanimljiv susret preko prijatelja ili na nekom društvenom događaju.

Devica

Device će tokom avgusta imati priliku da unaprede svoje znanje ili pronađu dodatni izvor zarade. Dobra organizacija pomoći će vam da uspešno završite sve obaveze.

U ljubavi ćete težiti sigurnosti i iskrenosti. Krajem meseca moguće je prijatno iznenađenje koje će vam izmamiti osmeh.

Vaga

Avgust je idealan period da završite obaveze koje dugo odlažete i uspostavite bolji balans između posla i privatnog života.

Partner će želeti da unese osveženje u vašu vezu, dok slobodne Vage mogu upoznati zanimljivu osobu kroz umetnost, hobi ili društvena okupljanja.

Škorpija

Škorpije će biti usmerene na planiranje budućnosti i rešavanje važnih obaveza. Trud koji sada uložite mogao bi uskoro da donese konkretne rezultate.

Na ljubavnom planu očekuju vas iskreni razgovori i jačanje poverenja. Slobodne Škorpije mogle bi da upoznaju osobu koja će ih prijatno iznenaditi.

Strelac

Pred Strelčevima je mesec ispunjen željom za putovanjima, učenjem i novim iskustvima. Poslovna prilika može stići iz potpuno neočekivanog pravca.

U ljubavi vas očekuje više spontanosti, a slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga upravo tokom putovanja ili izlaska.

Jarac

Jarčevi će avgust iskoristiti za organizaciju, planiranje i završavanje važnih obaveza. Strpljenje i upornost doneće dobre rezultate.

Na emotivnom planu očekuju vas mirni, ali značajni trenuci, dok slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu sa kojom će odmah osetiti bliskost.

Vodolija

Avgust donosi nove ideje, zanimljive kontakte i priliku da pokažete svoju kreativnost. Jedna odluka mogla bi imati veći značaj nego što trenutno mislite.

Ljubavni život biće ispunjen druženjima i lepim iznenađenjima, dok slobodne Vodolije mogu započeti komunikaciju sa osobom koja im se već duže dopada.

Ribe

Ribe očekuje kreativan i emotivan mesec. Moguće je da hobi ili omiljena aktivnost prerastu u zanimljiv projekat ili dodatni izvor prihoda.

Na ljubavnom planu očekuju vas lepi trenuci i osećaj bliskosti. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti pažnjom i nežnošću.