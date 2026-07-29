Prema kineskom horoskopu, avgust donosi snažnu energiju promena, novih početaka i prilika za finansijski napredak. Astrololozi ističu da će pojedini dani biti posebno povoljni za donošenje važnih odluka, pokretanje novih projekata i privlačenje obilja.

Početak meseca obeležava period oslobađanja od stare energije, dok prelazak iz elementa Drveta u Vatru simbolizuje transformaciju i otvaranje novih životnih poglavlja.

Broj osam, koji se u kineskoj tradiciji smatra jednim od najsrećnijih brojeva kada je reč o novcu i prosperitetu, dodatno naglašava potencijal avgusta za finansijski uspeh.

Zmaj

Godišta: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. i 2012.

Za osobe rođene u znaku Zmaja avgust donosi brojne prilike za napredak i ostvarenje ciljeva.

Početak meseca idealan je za uklanjanje svega što vas opterećuje – bilo da je reč o neredu, zastarelim navikama ili odnosima koji vam crpe energiju. Već nakon toga očekuje vas nalet motivacije i povećana produktivnost.

Posebno povoljni datumi su 10. i 11. avgust, kada su moguće dobre vesti, finansijski dobitak ili uspešan završetak važnog posla.

Sredinom meseca mogli biste da osetite da ulazite u potpuno novu životnu fazu, a krajem avgusta očekuju vas promene koje mogu doneti stabilnije finansije i nove poslovne prilike.

Zmija

Godišta: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. i 2013.

Za Zmije avgust počinje potrebom da uvedu red u svoj dom, automobil i svakodnevne obaveze.

Nakon toga sledi period u kojem ćete se osećati rasterećenije i spremnije za nove izazove. Prva polovina meseca pogodna je za potpisivanje ugovora, pokretanje projekata i donošenje važnih poslovnih odluka.

Oko 14. avgusta moguće su prijatne finansijske vesti ili nagrada za dosadašnji trud.

Kraj meseca donosi priliku da upoznate uticajne ljude koji mogu doprineti vašem profesionalnom razvoju, dok bi oni koji budu pregovarali o poslu mogli da ostvare bolje finansijske uslove.

Majmun

Godišta: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. i 2016.

Majmuni će tokom avgusta biti usmereni ka budućnosti i donošenju važnih odluka koje mogu promeniti njihov životni pravac.

Početkom meseca moguće je udaljavanje od ljudi ili saradnji koje više ne doprinose vašem napretku. Već nekoliko dana kasnije otvaraju se nove prilike koje mogu doneti poslovni uspeh.

Posebno povoljni biće 10. i 11. avgust, kada će fokus i upornost dati najbolje rezultate.

Tokom 22. i 23. avgusta moguće je rešavanje finansijskih pitanja, naplata dugovanja ili povraćaj novca, dok kraj meseca donosi važnu ponudu koju ne bi trebalo olako odbiti.

Avgust završavate sa jasnijim planovima i boljom strategijom za naredni period.