Dok neki ljudi lako zatvaraju jedno životno poglavlje i okreću se budućnosti, drugi se često vraćaju prošlim događajima, preispituju svoje odluke i razmišljaju o ljudima koji su ostavili dubok trag u njihovom životu.

Prema astrologiji, pojedini horoskopski znaci posebno su skloni nostalgiji. Oni čuvaju uspomene, teško zaboravljaju važne trenutke i često analiziraju ono što je nekada bilo.

Rak

Rak važi za jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka. Za njega uspomene imaju posebnu vrednost, pa stare fotografije, poznata mesta ili sitni predmeti mogu probuditi snažne emocije.

Teško zaboravlja osobe koje su mu mnogo značile i često se vraća mislima na prošle ljubavi, prijateljstva i važne životne trenutke.

Škorpija

Iako deluje odlučno i samouvereno, Škorpija retko zaboravlja ono što je doživela.

Bilo da je reč o velikim ljubavima, izdajama ili važnim životnim prekretnicama, dugo analizira prošlost. Upravo zbog izuzetnog pamćenja ponekad joj je teško da potpuno ostavi iza sebe ono što se dogodilo.

Devica

Device imaju izraženu potrebu da analiziraju svaki detalj. Često razmišljaju o tome da li su neku odluku mogle da donesu drugačije i preispituju sopstvene postupke.

Za njih prošlost predstavlja priliku za učenje, ali ih upravo ta potreba za analizom neretko dovodi do preteranog razmišljanja.

Ribe

Ribe su romantične, maštovite i veoma emotivne. Lako se prepuste sećanjima i često idealizuju prošle trenutke i ljude koji su im bili važni.

Kada ih obuzme nostalgija, mogu dugo razmišljati o prošlim događajima i teško se odvajaju od lepih uspomena.

Prošlost može biti lekcija, ali ne i prepreka

Iako su Rak, Škorpija, Devica i Ribe poznati po tome što se često vraćaju uspomenama, upravo ih životna iskustva oblikuju i pomažu im da donose mudrije odluke u budućnosti.

Važno je pronaći ravnotežu između prošlosti i sadašnjosti, jer se lepe uspomene mogu čuvati, ali ne bi trebalo da spreče uživanje u novim životnim prilikama.