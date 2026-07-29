U zavisnosti od svog senzibilteta i karaktera, svaki horoskopski znak bira destinaciju za odmor na kojoj će se najbolje osećati.

Astrolozi su otkrili kakav odmor najviše odgovara svakom znaku i u kojim destinacijama najviše uživaju:

OVAN

Putovanje automobilom bez unapred određenog odredišta savršeno odgovara Ovnovima. Kao vatreni znak, oni su skloni impulsivnosti i uživaju u spontanosti – vole da samo ustanu i krenu. Za njih je samo putovanje najuzbudljiviji deo odmora. Napraviće mnogo fotografija i kupiti zanimljive suvenire koje će kasnije sa radošću čuvati kao uspomene.

BIK

Bik je poznat po tome što voli luksuzan životni stil. Obožavaju da odsedaју u najboljim hotelima i uživaju u restoranima sa vrhunskom ponudom. Zbog svoje ljubavi prema uživanju, putovanje u Italiju bilo bi idealno za njih – tamo mogu da uživaju u ukusnoj hrani i stvaraju nezaboravne uspomene pod suncem Toskane.

BLIZANCI

Blizanci vole gradove koji nikada ne spavaju. Njujork je pun muzeja, predstava, restorana, događaja i zanimljivih ljudi, pa savršeno odgovara njihovoj znatiželjnoj i društvenoj prirodi. Svaki dan može biti potpuno drugačiji, što je upravo ono što Blizanci traže na putovanju

RAK

Rak mora da pobegne na plažu, gde se oseća kao u svom prirodnom okruženju. Poput rakova koji uživaju na obali, ovaj znak voli da se odmara na suncu, sluša šum mora i upija morski vazduh. Sve dok je pored vode, srećan je. Zato bi putovanje na grčka ostrva bilo idealan izbor za njega.

LAV

Žarke boje Havane na Kubi probudiće Lavovu kreativnost. Topla energija ovog grada savršeno odgovara Lavu, detetu Sunca. Stari automobili i slikoviti pejzaži idealni su za pravljenje atraktivnih fotografija za društvene mreže – što je često jedan od najvažnijih delova njihovog putovanja.

DEVICA

Kao zemljani znak rođen tokom leta, Device uglavnom više vole toplije krajeve. Marakeš im pruža priliku da jašu kamilu kroz pustinju, dive se prelepim pejzažima, uživaju u popodnevnom čaju sa prijateljima i upoznaju lokalnu kulturu istražujući grad.

VAGA

Eomantična Vaga odvešće partnera ili osobu koja joj se dopada u Pariz, kako bi se poljubili ispod Ajfelovog tornja. „Grad ljubavi“ idealna je destinacija za ovaj Venerin znak - može da uživa u noćnom životu, šopingu, umetnosti i prelepim znamenitostima.

ŠKORPIJA

Sidnej u Australiji savršeno odgovara njihovoj transformativnoj prirodi. Veliki grad koji se nalazi uz more odličan je izbor za ovaj vodeni znak. Noćni život ispuniće njihova očekivanja, a uživaće i u brojnim aktivnostima na vodi.

STRELAC

Penjanje na Maču Pikču sa prijateljima zvuči kao savršen odmor za Strelca! Oni zaista procvetaju kada nešto istražuju i kada doživljavaju jedinstvene avanture u prirodi koje bude njihov istraživački duh. Kada stignu do vrha, napraviće spektakularnu fotografiju za Instagram i sačuvati neverovatne uspomene.

JARAC

Melburn u Australiji idealna je destinacija za Jarčeve. Ovaj dinamičan grad spaja kulturu, umetnost, vrhunsku gastronomiju i opušten način života, što savršeno odgovara njihovoj ambicioznoj, ali i radoznaloj prirodi. Jarčevi će uživati u istraživanju muzeja, šetnji kroz Kraljevske botaničke bašte i u otkrivanju najboljih restorana i kafića.

VODOLIJA



Tokio je neverovatan grad koji je pun inovacija. Njegova svetla, energija i jedinstvena atmosfera probudiće inspiraciju kod svakoga. Uz odlična mesta za karaoke, muzičke događaje i fascinantnu scenu digitalne umetnosti, Vodolija će imati bezbroj razloga za istraživanje i zabavu.

RIBE

Rejkjavik na Islandu možda deluje kao neobičan izbor za Ribe, ali upravo u tome je njegova čar. Ovo ostrvo je mirna zajednica u kojoj će se Ribe osećati kao kod kuće. Ovaj vodeni znak izgubiće se u mističnim plavim lagunama i čarobnoj polarnoj svetlosti. Šetnja pored glečera biće magično iskustvo koje se teško može uporediti sa bilo čim drugim, piše Parade.