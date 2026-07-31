Koliko je situacija u redovima protivnika vlasti haotična, pokazuju i izjave opozicionih lidera koji bukvalno kukaju na sav glas jer su svesni da razjedinjena opozicija nema ni promil šansi za pobedu na izborima.

NATO general i propali predsednički kandidat Zdravko Ponoš gostovao je na tajkunskoj televiziji Nova S kod voditelja Željka Veljkovića i tom prilikom govorio o lažnom jedinstvu opozicije i blokadera.

Naime, Ponoš je priznao da od jedinstvene kolone nema ništa, izvređao kandidatkinju sa njihove liste, a potom javno ismejao i frizirana istraživanja Crte.

Ponoš je u programu uživo ogolio rasulo u redovima opozicije, priznavši da ih takozvani studenti uopšte ne žele u svojoj blizini, ali i da je politika mržnje prema predsedniku Vučiću doživela propast.

- S obzirom na to da neće biti jedne velike kolone sa ove strane, studenti neće... ne žele! Ne žele ni ovi ljudi koji nisu za ulazak Srbije u EU, i to već govori da to neće biti jedinstven blok. Mislim da je važno da znamo šta ćemo već sada i da to nudimo, a ne samo da nema Vučića. Nije dovoljno „ua Vučić“, moramo nešto da predložimo - priznao je Ponoš i poručio da opozicija zapravo nema nikakvu politiku osim slepe mržnje.

Ponoš se tu nije zaustavio, već je opleo po Jasmini Paunović, drugoj na takozvanoj studentskoj listi, ne birajući reči za njene javne istupe:

- Legitimna je rasprava oko toga da li je ta tužiteljka Paunović odvalila neoprostivu glupost ili ne. Ona ne bi bila na našoj listi svakako. Ako je neko nameravao da je stavi, onda taj neko neka to vidi - rekao je Ponoš, dokazavši koliki razdor vlada među opozicionarima.

Za sam kraj, Ponoš se osvrnuo i na napumpana istraživanja Crte, koja mesecima ubeđuju javnost u pobedu blokadera, jasnom porukom da u te bajke ni sam ne veruje.

- Ja sam već negde rekao da mislim da bi bilo normalno da ta studentska lista zadrži ovu energiju... A ja se nadam da ova istraživanja koja kažu da je to maltene gotovo, da je to tako. Uzdržan sam u oceni da je to baš tako, kamo sreće da je to tako - ironično je zaključio Ponoš i potvrdio da u opoziciji niko nikome više ne veruje.

Uostalom, koliko je opozicija „pukla“ na svim frontovima pokazuje činjenica da je njihov predlog za opoziv Vlade propao u Skupštini Srbije, a šokantna je činjenica da je za obaranje Vlade glasalo samo 40 od 62 opoziciona poslanika koji su potpisali inicijativu za izglasavanje nepoverenja Vladi.

Miroslav Aleksić bi sve rasprodao i uništio Srbiju

Miroslav Miki Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) ponovo je pokazao da mu je tuđi interes preči od sopstvenog naroda.

Naime, Aleksić je usred Skupštine najbrutalnije napao predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh samo zato što Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji i što vodi nezavisnu i slobodarsku politiku!

Aleksić je mašući kojekakvim papirima i izveštajima bez imalo srama kukao nad činjenicom da Srbija odbija da slepo izvršava tuđe naredbe, za razliku od zemalja u okruženju koje su bespogovorno savile kičmu.

Biljana Lukić: Bilo bi bolje da se Paunovićeva branila ćutanjem

Očigledno je da je panika u redovima opozicionara dostigla tačku ključanja, pa su se dojučerašnji saborci potpuno poklali na društvenim mrežama, ne birajući reči jedni za druge.

Biljana Lukić, ideolog blokadera koja je visoko kotirana među autošovinistima, oglasila se na društvenoj mreži Iks i bez trunke milosti javno ponizila i patosirala Jasminu Paunović, reagujući na njene pokušaje da se opravda nakon skandala koji je izazvala:

„Tužiteljka Paunović bi se bolje odbranila ćutanjem nego ovakvim vađenjem“, napisala je Lukićeva i direktno joj poručila da se još više zakopala.