Mnogi smatraju da dinju nije potrebno prati jer se jede samo njen unutrašnji deo. Međutim, stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da upravo ova navika može povećati rizik od kontaminacije bakterijama.

Iako koru ne jedemo, nož prilikom sečenja prolazi kroz njenu površinu i može da prenese mikroorganizme direktno na jestivi deo ploda.

Zašto je dinja rizičnija od drugog voća?

Za razliku od jabuka, breskvi ili šljiva, dinja ima grubu i mrežastu koru na kojoj se lako zadržavaju zemlja, prašina i mikroorganizmi.

Tokom berbe, transporta i skladištenja plod dolazi u kontakt sa različitim površinama, zbog čega se na kori mogu naći bakterije poput salmonele ili listerije.

Pošto se dinja uglavnom jede sirova, nema termičke obrade koja bi mogla da uništi eventualne patogene.

Šta se događa kada dinju ne operete?

Kada nož zaseče neopranu koru, bakterije sa njene površine mogu da dospeju u sočno meso ploda.

Rizik od trovanja hranom nije veliki kod svakog ploda, ali stručnjaci naglašavaju da je pravilno pranje jednostavna mera koja značajno smanjuje mogućnost kontaminacije.

Poseban oprez preporučuje se trudnicama, starijim osobama, maloj deci i ljudima sa oslabljenim imunitetom.

Kako pravilno oprati dinju?

Pre sečenja dovoljno je da odvojite nekoliko minuta.

Stručnjaci preporučuju sledeći postupak:

operite celu dinju pod mlazom hladne vode;

čistom četkom za voće i povrće dobro istrljajte koru;

ne koristite sapun ili deterdžent;

osušite plod čistim papirnim ubrusom ili kuhinjskom krpom;

tek nakon toga isecite dinju.

Posle sečenja operite nož, dasku i radnu površinu kako biste sprečili unakrsnu kontaminaciju.

Da li je bezbedno kupovati već isečenu dinju?

Kod prethodno isečene dinje ne možete znati da li je pravilno oprana pre sečenja.

Zbog toga stručnjaci savetuju da, kada god je moguće, kupujete cele plodove i sami ih pripremate kod kuće.

Ako ipak kupite isečenu dinju, držite je u frižideru i pojedite što pre.

Koliko dugo isečena dinja može da stoji?

Isečenu dinju treba čuvati u frižideru u zatvorenoj posudi.

Na sobnoj temperaturi ne bi trebalo da stoji duže od dva sata, a tokom veoma toplih dana i kraće, jer visoke temperature pogoduju brzom razmnožavanju bakterija.

Uz nekoliko jednostavnih koraka možete značajno smanjiti rizik od kontaminacije i bezbrižno uživati u jednom od omiljenih letnjih plodova.